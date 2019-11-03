空拍機拒買大陸貨 美製的卻停產無處維修國防部也困擾

2019-11-03 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部相關單位為了貫徹絕不採用中國大陸製「大疆創新」（DJI）空拍機的通資要求，採購Gopro Karma等品牌美製無人機，但據報導，GoPro Karma空拍機因性能不佳連年虧損，今年已退出空拍機市場。國防部坦承相關空拍機性能衰退，維修也成問題，未來年度的空拍機需求將積極訪商，後續積極向中科院及國內廠商洽詢，以尋求符合規範的空拍機商源，滿足任務需要，確保資訊安全無虞。

美軍曾公開宣示禁止使用中國大陸製「大疆創新」（DJI）無人機，其空軍與海軍特戰部隊如海豹突擊隊，卻遭媒體披露運用豁免權，採購為數眾多的DJI無人機用於戰備用途，遭質疑形成國安漏洞。我國防部多年前即宣示禁止採購包括DJI無人機在內的大陸地區產製的資通訊產品，不但籌購中戰備用無人機均須由中科院自行研發，高司使用公帑採購用來拍攝國軍戰備影片的無人空拍機，則都是美製產品，分別是Gopro Karma與ALTA PRO Freefly空拍機，用於拍攝國軍戰備影片。國軍不但比美軍更支持市場上弱勢的美製無人機產品，資通紀律顯然也優於美軍。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但據報導，GoPro Karma空拍機在2016年推出後，市場反應卻不如預期，尤其飛行到一半斷電的災情更重挫Karma聲望GoPro在 2016年因此虧損3.73億美元，GoPro Karma因此退出空拍機市場。