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空拍機拒買大陸貨 美製的卻停產無處維修國防部也困擾

2019-11-03 12:16聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部相關單位為了貫徹絕不採用中國大陸製「大疆創新」（DJI）空拍機的通資要求，採購Gopro Karma等品牌美製無人機，但據報導，GoPro Karma空拍機因性能不佳連年虧損，今年已退出空拍機市場。國防部坦承相關空拍機性能衰退，維修也成問題，未來年度的空拍機需求將積極訪商，後續積極向中科院及國內廠商洽詢，以尋求符合規範的空拍機商源，滿足任務需要，確保資訊安全無虞。

美軍曾公開宣示禁止使用中國大陸製「大疆創新」（DJI）無人機，其空軍海軍特戰部隊如海豹突擊隊，卻遭媒體披露運用豁免權，採購為數眾多的DJI無人機用於戰備用途，遭質疑形成國安漏洞。我國防部多年前即宣示禁止採購包括DJI無人機在內的大陸地區產製的資通訊產品，不但籌購中戰備用無人機均須由中科院自行研發，高司使用公帑採購用來拍攝國軍戰備影片的無人空拍機，則都是美製產品，分別是Gopro Karma與ALTA PRO Freefly空拍機，用於拍攝國軍戰備影片。國軍不但比美軍更支持市場上弱勢的美製無人機產品，資通紀律顯然也優於美軍。

但據報導，GoPro Karma空拍機在2016年推出後，市場反應卻不如預期，尤其飛行到一半斷電的災情更重挫Karma聲望GoPro在 2016年因此虧損3.73億美元，GoPro Karma因此退出空拍機市場。

國防部官員表示，軍方採購的美製空拍機是當年採購的新銳機種，目前的確面對性能衰退沒有廠商維修的窘境，面臨汰除，未來年度的空拍機需求將積極訪商，後續積極向中科院及國內廠商洽詢，以尋求符合規範的空拍機商源，滿足任務需要，確保資訊安全無虞。

美製Gopro Karma空拍機。圖拮自Gopro Karma官網
美製Gopro Karma空拍機。圖拮自Gopro Karma官網
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空拍機國防部美軍空軍海軍國軍

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