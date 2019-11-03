國軍士兵剌青規定有新調整 想入營當兵者須注意
2019-11-03 11:21
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國軍拼募兵，為擴大招募基礎，原開放剌青的志願役士兵入營，但國防部近期調整「國軍官兵刺青規範」，強調為「避免幫派、粗俗及嚴重違反善良風俗文字與意識等圖案造成社會大眾負面觀感」，重新規定志願役士兵「脖子以上、手腕以下」不能剌青，近期內將公告。想入營從軍者必須注意。
國防部上午證實，國防部蒐整先進國家、警察機關與美軍規定，調整「國軍官兵刺青規範」，且已納入國軍內部管理工作教範，詳述軍士官以及部分官(兵)科可允許刺青的部位與圖案。而經審慎評估後，刺青人員並不影響工作表現與考核，但為避免幫派、粗俗及嚴重違反善良風俗文字與意識等圖案造成社會大眾負面觀感，因此將再度調整國軍官兵刺青規範。
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社會上過去以「剌龍剌鳳」的負面語詞形容剌青文化，且多有黑社會幫派聯想，但隨刺青已成為年輕人的流行，不一定再是加入幫派的代表，國防部為因應時勢，擴大招募基礎，近年允許有刺青的士兵入營，士兵也能剌青。但報考三軍官校或專業軍士官班志願役軍士官仍在禁止剌青之列，樂儀隊、憲兵、政戰局等單位，因涉及觀瞻，士兵在穿著短袖短褲時，身上不得露出刺青；海巡署官兵因為有執法任務，仍全面禁止剌青。
不過，寬限士兵剌青的政策因招募順利，似也準備縮限。據指出，部隊近期已接獲通知，國防部近期召開會議，決議調整「國軍官兵刺青規範」，要求入營志願役士兵上半身不得剌青。但國防部澄清，規定從開放調整為「脖子以上、手腕以下」不得剌青，修正範圍不大，調整內容尚未公告，近期內經核定後會再行宣布。
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