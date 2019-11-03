空軍坦承國軍各戰管雷達 無法偵測預警無人機威脅
2019-11-03 11:18
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國防部日前首度坦承，國軍各戰管雷達目前不具偵測無人機與巡弋飛彈的能力，無法實施預警。
沙烏地阿拉伯兩座石油設施，月前遭到無人機攻擊，油國編列高昂國防預算防護設卻不敵廉價無人機，話題在國際間熱議。對於我國油電民生設施，國防部曾聲稱愛國者3型防空飛彈已具備北、中、南戰備能力，且中科院能以電磁干擾對無人機進行「軟殺」，國軍對軍、民重要防護目標，均可運用防空武器，以環形，低、中、高部署加以反制。
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空軍司令部在109年度預算案中表示，為解決消失性商源，掌握低RCS值目標動態，增加早期預警時間並有效支援聯合防空作戰、截擊作戰及國土防衛作戰等任務，須提升現有戰管雷達整體偵搜能力，以利掌握低RCS值目標威脅，滿足新增指管任務的需求，明年起將推動「TPS/FPS-117雷達性能提升案」。
空軍司令部說，全案預計於109至115年度分年編列，完成後可提升早期預警能力，解決消失性商源，並完備低雷達截面積（RCS）相關資訊及相關介面控制文件，提升雷達機動性。
空軍司令部向立法院說明表示，TPS/FPS-117雷達性能提升案，計畫自109年至115年執行，總預算為14億8775.7萬元，並坦承，鑑於當面現有無人飛行載具及巡弋飛彈威脅，現有戰管雷達不具偵測能力，無法提供預警，規劃執行戰管FPS-117及TPS-117雷達共7座性能提升，使其具備偵測空中低雷達截面積能力，大幅提升防空偵蒐效能。
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