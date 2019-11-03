大小拖駁管用 海軍耗資9億餘元換裝7艘新港勤拖船
2019-11-03 10:50
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
海軍將耗資9億餘元，陸續在未來4年內為各海軍基地換裝新型港勤拖船。
海軍司令部表示，左營、基隆、蘇澳及馬支部現有港勤拖船使用均廿年以上，且大型艦艇新興兵力陸續成軍，為確保艦艇任務執行及拖船人員作業安全，規劃購置3200匹以上馬力拖船7艘，以維港勤作業順遂，新式港勤拖船購置計畫109年至113年實施，計畫投入9億6800.2萬元。相關預算日前通過立法院初審。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
海軍港務拖船有YTB與YTL兩型，海軍稱為大拖駁與小拖駁，都是國造艦艇。月前蘇澳跨港大橋斷裂事件中，蘇澳軍港YTL型拖船就投入救難行動，順利將遭壓毀的漁船拖出。
台灣港務港勤公司今年甫委託中信造船新建造的兩艘5000匹馬力級拖船，投入港勤與離岸風力發電及海上救難業務。海軍新拖船標案預料也將國艦國造，由國內船廠競標。
留言