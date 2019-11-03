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大小拖駁管用 海軍耗資9億餘元換裝7艘新港勤拖船

2019-11-03 10:50聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海軍將耗資9億餘元，陸續在未來4年內為各海軍基地換裝新型港勤拖船。

海軍司令部表示，左營、基隆蘇澳及馬支部現有港勤拖船使用均廿年以上，且大型艦艇新興兵力陸續成軍，為確保艦艇任務執行及拖船人員作業安全，規劃購置3200匹以上馬力拖船7艘，以維港勤作業順遂，新式港勤拖船購置計畫109年至113年實施，計畫投入9億6800.2萬元。相關預算日前通過立法院初審。

海軍港務拖船有YTB與YTL兩型，海軍稱為大拖駁與小拖駁，都是國造艦艇。月前蘇澳跨港大橋斷裂事件中，蘇澳軍港YTL型拖船就投入救難行動，順利將遭壓毀的漁船拖出。

台灣港務港勤公司今年甫委託中信造船新建造的兩艘5000匹馬力級拖船，投入港勤與離岸風力發電及海上救難業務。海軍新拖船標案預料也將國艦國造，由國內船廠競標。

海軍港務拖船有YTB與YTL兩型，海軍稱為大拖駁與小拖駁，都是國造艦艇。月前蘇澳...
海軍港務拖船有YTB與YTL兩型，海軍稱為大拖駁與小拖駁，都是國造艦艇。月前蘇澳跨港大橋斷裂事件中，蘇澳軍港YTL型拖船（左）就投入救難行動，順利將遭壓毀的漁船拖出。圖／國防部提供
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海軍蘇澳基隆

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