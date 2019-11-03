國軍耗資百餘億建置天眼型警監系統 人臉辨識遭攔下
2019-11-03 10:33
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國軍將耗資百億餘元，針對陸、海、空、憲兵、後備重要營區建置智慧型警監系統，原計畫納入人臉辨識系統，但立委認為此舉涉及蒐集人民生物特徵，缺乏法源，易生爭議，要求軍方抽離這項功能。軍方從善如流，換取預算初審過關。
中共近年大力發展「天網工程」，在各城市架設無數「天眼」人臉識別系統，民眾的隱私權幾蕩然無存。國軍也計畫發展類似功能的警監系統，用於營區警戒。但各大營區如國防部與各軍司令部，有會客室與開標作業室等需求，除軍人外，仍有民眾廠商出入。
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國防部指出，為使國軍國軍各營區同時具備告警及防護能力，達到先期預警、即時掌握、迅速反應的目的，規劃由陸軍司令部統籌建置各營區警監雲端服務及中央監控系統，透過雲端伺服器即時監控，有效防範有心人士或敵特攻人員滲透、突襲與破壞，強化營區整體安全。計畫裡中科院將進行人臉辨識系統等生物特徵蒐集的研發工作，納入系統功能。
國軍重要防護營區智慧型警監系統建置案第二階段，含括陸、海、空、後備、憲兵，計畫自109年至114年建置，總計將耗資128億0202.5萬元。109年編列5310萬5000元投入。
但立法院日前審議明年度預算時，朝野立委認為此舉涉及蒐集人民生物特徵，不但缺乏法源，涉及侵權，若有不慎，更有資安疑慮等風險，陸軍參謀長楊海明允諾，在委製書階段時，會把人臉辨識的拿掉，可省下約1億2000萬元。立法院外交及國防委員會決議，陸軍編列預算部分凍結300萬元，直到軍方送交書面報告經同意後始得動支，海、空、後備、憲兵等相關預算則不予以凍結。
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