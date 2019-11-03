美軍買大陸DJI空拍機 國軍落實資通紀律支持美製Gopro
美軍曾公開宣示禁止使用中國大陸製「大疆創新」（DJI）無人機，其空軍與海軍特戰部隊如海豹突擊隊，卻遭媒體披露運用豁免權，採購為數眾多的DJI無人機用於戰備用途，遭質疑形成國安漏洞。我國防部多年前即宣示禁止採購包括DJI無人機在內的大陸地區產製的資通訊產品，不但籌購中戰備用無人機均須由中科院自行研發，高司使用公帑採購用來拍攝國軍戰備影片的無人空拍機，則都是美製產品。
而據了解，國防部高司目前使用的無人空拍機都是美製產品，分別是Gopro Karma與ALTA PRO Freefly空拍機，用於拍攝國軍戰備影片。國軍不但比美軍更支持市場上弱勢的美製無人機產品，資通紀律顯然也優於美軍。
美國國防部禁止軍方使用中國製無人機，但月前外媒卻引述政府文件卻揭露，美國空軍及海軍仍為其精銳部隊採購DJI大陸無人機。美國空軍採購35架大疆Mavic Pro白金版無人機，海軍則購買大疆Inspire系統無人機，數目不詳。事隔一個月後，美國防部回應表示，這批無人機只用於軍事訓練，作為射擊目標之用，並未用於實戰。
外媒報導，採購DJI無人機的是位於佛羅里達州的空軍第24特戰聯隊基地與位於印第安納州的海軍水面作戰中心克萊恩分部的海豹突擊隊，空軍第24特戰聯隊負責全球精確打擊以及人員救援行動，海豹突擊隊任務則是負責情報偵蒐、捕俘敵方重要人士。
國防部表示，空軍為維飛行安全，曾採購小型遙控飛機用於機場驅鳥，並統一遵循交通部民航局訂定「民用航空法-遙控無人機專章」實施管制，未來空軍籌購無人飛行載具系統，亦遵民航局及國防部相關規定，以利各項任務順遂。另空軍規劃籌購情監偵型無人機系統，均委由中科院執行研發，以確保機密安全。而國軍已明令禁止使用大陸地區產製的資通訊產品，並於採購及驗收階段配合審監部門實施查驗，以維國軍資訊整體安全。
DJI大疆無人空拍機有操作靈活、攜帶便利的優勢，但須定期更新軟體，拍攝影片也有自動上傳機制，美國運動相機品牌Gopro也有空拍機，但一般而言市佔比遠不及DJI。國軍近年拍攝戰備影片蔚為風潮，相關單位因應禁止採購大陸產品禁令，特別採購美製Gopro Karma與ALTA PRO Freefly空拍機。
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