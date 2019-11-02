拚募兵不怕「越界」 國防部辦全國高中軍歌比賽
2019-11-02 19:30
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
為了力拚募兵目標，國防部近年積極向各高中職「扎根」，除了舉辦全國各高中職儀隊競賽外，又擴大範圍至各高中職的「創意愛國歌曲」競賽，今天下午在台北市大佳河濱公園舉辦，由部長嚴德發親自主持。
嚴德發致詞表示，今年的愛國歌曲競賽以「唱出愛國」為活動主軸，目的就是希望年輕朋友把愛國的心大聲唱出來，尤其在競賽過程中，結合各學校辦學的精神特色來詮釋愛國歌曲，以合作無間的團隊精神將創意巧思發揮得淋漓盡致，學生的青春活力和熱情朝氣，讓在場的每個人都感覺年輕起來，競賽時間特別挑選假日，在運動人數眾多的大佳河濱公園舉行，另外還安排動態表演及靜態成果展，期望透過軍民互動方式，吸引優秀青年加入國軍行列。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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國防部表示，為給予參賽學校充分自主性，今年競賽取消「指定曲」，讓各校由「自選曲」中挑選兩首表演，藉參賽學子創意多元、活潑生動詮釋，賦予愛國歌曲嶄新風貌。
在「動態表演」方面，有陸軍特戰指揮部戰技隊與世新大學啦啦隊社聯合表演，以及國防部藝工隊的熱舞表演；同時也設置「模型社」等12個社團成果攤位及「未爆組裝備陳展及穿戴體驗」等12個互動式宣導攤位，讓民眾見證多元化國軍。
比賽結果，冠軍是莊敬高職、亞軍是能仁家商、季軍是中正預校。另外，開明工商獲「最佳美聲」、台中市葳格高中獲「最佳隊形」、后綜高中獲「最佳造型」、新社高中獲「最佳默契」、北港高中獲「最佳青春」。
國防部強調，青年學生是全民國防教育非常重要的一環，也是國軍人才招募的主要對象，國軍每年均會規畫辦理創新多元的各類活動，除宣揚全民國防理念，爭取國人支持國防政策，也向年輕朋友傳達，加入國軍、證明自我、實踐理想、成就人生絕對是職涯規畫很好的選項，呼籲青年學子採取行動，加入國軍，一起捍衛國家安全。
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