影╱國防部創意愛國歌曲競賽 高中職八強台北爭冠

2019-10-31 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部後天（11月2日）將在台北市大佳河濱公園舉行108年全國高級中等學校「創意愛國歌曲競賽」，由北、中、南八所高中職齊聚台北爭取冠軍。這八所由教育部推薦參賽的高中，都是仍有軍訓教官駐在的學校，維繫青年學子參與全民國防競賽的能量。

這項賽事今年已是第二屆，2日下午1點50分於台北市大佳河濱公園展開，參賽隊伍計有莊敬高職、開明高職、能仁家商、新社高中、后綜高中、葳格高中、北港高中、中正預校8所學校，由各校軍訓教官率隊與賽。賽事指定演唱曲目包括：我們屹立在太平洋上、豪情、伙伴、陸軍健兒、海上進行、壯志凌霄、飛揚、勇士進行曲。

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賽場屆時將由國防部長嚴德發致詞、頒獎，現場將安排世新大學啦啦隊與陸軍戰技隊聯合演出「『武』動青春、魅力四射」、心戰大隊「勇敢同行『藝』起show」熱舞表演，另也安排「未爆組裝備穿戴體驗」、「潛水裝備體驗」等全民國防互動式攤位。