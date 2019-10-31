獨/預算書揭露 新購F-16飛交台灣 國軍將派員參與

2019-10-31 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



行政院今天將「新式戰機特別採購預算案」送到立法院。配合日前三讀的特別預算條例所規定之2500億元上限，此次採購F-16C/D Blk70戰機的總經費為2472億3883萬元。其中美方發價書採購方面為80億美元，依據30.84匯率，合新台幣2467億2000萬元，另外國內配合款為5億1883萬元。

值得注意的是，預算書寫到，「辦理新式戰機訪廠、駐廠、專案管理、換裝接訓及飛返派員出國計畫，所需經費1億7554萬元」，顯示未來F-16在美國出廠後，飛返台灣的過程中，國軍飛行員也會參與。

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F-16具備空中加油能力，因此其他國家採購，都是直接飛交用戶。我國上次向美國採購150架F-16A/B戰機，首批返台的兩架，就是於1997年4月，由德州渥斯堡出廠後，經由夏威夷、關島飛抵台灣。其中我國空軍的種子教官郝光明中校，曾經在首趟任務中與美方飛官同乘一架雙座F-16B，後續的交機作業，都由美方自行進行，我方未再參與，郝光明也因此成為至今唯一曾駕駛F-16橫越太平洋的中華民國軍人。

不過，依據上次採購F-16A/B的前例，美方將飛機送抵台灣，才算完成交機，因此在飛返過程中，仍不屬我方財產，機上也仍漆著美國軍徽。預期此次的交機模式應該照舊，因此我方若真派員參與飛渡回台，應該也是以同乘方式進行。