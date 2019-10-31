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買F-16C/D戰機比F-35還貴？ 國防部：這樣比不公平

2019-10-31 12:23聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

立法院昨三讀通過「新式戰機採購特別條例」，行政院會今拍板主計總處編具「新式戰機採購特別預算案」，預計花7年籌購66架F-16C/D戰機，2020年至2026年歲出編列2472億元，包括除了籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等共2467億元，另外還有駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元，整體預算符合特別條例第4條2500億元上限，首年先編列50億元。

主計總處指出，財源籌措部分，以舉借債務2322億元及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。

至於新式戰機採購計畫預期效益部分，主計總處指出，本型戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空；藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量；持續鞏固台美安全夥伴關係，強化雙邊合作。

外傳我國購買F-16C/D金額較F-35來的高，國防部副部長張冠群則解釋，這種比較不公平，因為兩者立足點不同，F-35的價格尚未含研發費用，粗估研發費用是530多億元美金，目前各界提到的購買價格是參與研發國家的價格，其他國家要買等待期間會非常長，也要負擔研發價格，而我方此次購買的F-16C/D是含研發費用跟後續維修，未來其他國家買也是要負擔研發費用。

政院拍版！2472億元籌購66架F-16C/D戰機。圖／行政院提供
政院拍版！2472億元籌購66架F-16C/D戰機。圖／行政院提供
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戰機F-16F-35

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