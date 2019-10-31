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匿蹤戰機降價比F-16新機便宜？ 空軍：不能這樣比

2019-10-31 09:25聯合報 記者洪哲政／即時報導

美商洛馬公司近日宣布新型F-35A、B匿蹤戰機降價，單機價遠低於我國採購66架F-16V戰機及週邊裝備每架1.217億美元。空軍司令部上午稱，周邊國家購買F-35的單機價格均為美金1.5億美元以上，無法簡化類比、同等推論。

立法院昨日三讀通過特別條例，政府將支用2500億元特別預算，採購66架F-16V戰機及週邊裝備。依國防部計算，單機價格為1.217億美元，每架約合新台幣37億元。

但美商洛馬公司近日宣布最新型匿蹤戰機降價，基本款F-35A單機價僅0.779億美元，垂直起降型F-35B也只要1.013億美元，遠低於我國採購F-16C/D的單機價。有媒體質疑我國被當凱子。

但空軍司令部上午稱，這項說法「有失公允」，美商洛馬公司所公告的F-35合約價格是為供售美軍及初始研發國的價格，並未包含參與研發出資的金額，且各國購買的品項、數量及供貨期程等均不相同，比較周邊國家購買F-35的單機價格均為美金1.5億以上，因此無法簡化類比、同等推論。

空軍司令部說，我國採購F-16V(BLK70)戰機為美國同意供售購買國中最優惠價格，且空軍採購的戰機與現役F-16型戰機使用的武器彈藥裝備具有共通性，可避免同時屆壽期，有效撙節國防預算。

空軍司令部說，依美國武獲年報(SAR)，F-35型戰機研發經費粗估已花費達531億美元，非初始會員國採購，須攤提研發經費，且需出資國同意始能採購，按目前規劃量產期程須俟2044年始有空窗期可供售非會員國，考量現時敵情威脅，採購F-16V(BLK70)可立即提升空防戰力，縮短人員訓練時程、減少軍事投資及後勤維持成本，也可達成工業合作，全面提升國防產業。

F-35A戰機是最尖端的匿蹤戰機。路透
F-35A戰機是最尖端的匿蹤戰機。路透
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