國軍人事異動 「最佳副手」劉協慶升中將
2019-10-30 15:04
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
7月間爆發的總統特勤私菸案，連帶引發軍中一系列將領調動。陸軍第六軍團副指揮官楊基榮中將因而「扶正」，於8月1日升任指揮官。懸缺三個月的副指揮官，將於11月1日，由現任陸軍航特部副指揮官劉協慶少將升任占缺，明年元旦升任中將。
其他連帶人事異動方面，包括國防大學陸軍學院院長郭力升少將，調任航特部副指揮官，澎防部參謀長張宗才少將，調任陸軍學院院長。值得注意的是，劉、郭、張三位將領都是傘兵出身。郭、張兩位先後任的陸軍學院院長，均為留美將領。
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國軍五個作戰區（六、八、十軍團、澎防部、花防部）以及金門、馬祖防衛部，主官均為中將。副主官方面，僅有六軍團因所轄人數最多，副指揮官維持中將，其他都已經降為少將。
劉協慶畢業於陸官77年班，104年7月在陸軍特戰指揮部指揮官任內晉任少將，同年8月，新北市烏來因颱風交通中斷，劉協慶曾率領多個特戰小組深入山區救援，親自帶領70多位受困民眾下山避難，頗受軍中及社會各界的肯定。
近年在陸軍，劉協慶連續出任澎防部、十軍團、八軍團、航特部的副指揮官。他被派往擔任副主官的單位，都奉命主辦全軍等級的重大演訓。「最佳副手」的稱號，在軍中不脛而走。
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