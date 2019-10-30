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台美首度合作評估台灣戰力 一天要價100萬元

2019-10-30 12:25聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

台美兩軍明年將首度合作針對我防衛戰力進行評估，國防部整評室為此編列2500萬元預算，國防部整評司長苗蕙芬表示，這項台美兩國共同合作戰力評估計畫，「是軍購案」，主要是在美方協助下，台美雙方組成專案團隊，聯合評估我國防衛需求，並提出改善台灣防衛計畫建議，她說此案是台美間重要軍事合作項目，能持續深化雙方安全合作關係，也是「台灣旅行法」具體實踐。

但國民黨立委馬文君打臉說，此案實質期程25天開會三次，平均每天耗資100萬元，而且美方來者多為文職與退役人員，「既然台灣旅行法這麼好、這麼重要，我國卻要增編高額預算，一天100萬請他們」。全案最後遭減列200萬元，同時凍結500萬元，科目自行調整，要求國防部提出書面報告。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年預算案，針對這筆台美合作評估戰力案，苗蕙芬表示，台美兩國共同合作戰力評估計畫，主要是在美方協助下，台美雙方組成專案團隊，共同聯合評估我國防衛需求，並提出改善台灣防衛計畫建議，目標在提升整體防衛構想、灘岸殲敵構想與能力，此案是台美間重要軍事合作項目，能持續深化雙方安全合作關係，也是台灣旅行法具體實踐。

苗蕙芬說，這項專案評估美軍團隊是挑選美國國防部各聯參、太平洋印太司令部各領域重點專家，包括特戰、陸航、無人載具、水雷，含現役人員。預算包含會議差旅費與會議前中後美方專家會議諮詢與簡報作業所需。

馬文君表示，我國與美軍交流向來深厚，但國防部109至110年邀請美軍文職人來台召開戰力評估會議，每年開三次會，每次會議5天，總共花2500萬元，平均一天要100萬元請美軍的人，目前美國通過台旅法要求美軍協助我國戰力建構，我國卻仍須花鉅額預算請美軍來台，而且都是美軍文職與退役人員？現在美軍軍職人員來台我方不用支付費用，我們花鉅資請美軍來台作評估，為什麼是美國說了算？

馬文君強調，這項會議25天需求2500萬元，平均每天100萬元，其中當然有軍職人員出席，但台旅法立法要美軍協助台灣建軍，但我國今天卻要增編預算，這是我們不能理解的，既然台旅法這麼好、這麼重要，我們卻要增編高額預算，一天100萬請他們。而請美軍軍職人員來台不用錢，請這麼多文職與退役者幹麻？

國民黨立委江啟臣也表示，此案既然是兩國共同合作案，是台美雙方基於共同防衛與合作需求，經費應共同分攤。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年預算案。圖拮自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年預算案。圖拮自立法院直播畫面
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美軍國防部台灣旅行法

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