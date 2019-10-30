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軍方透露 黑鷹直升機操作成本是UH-1五倍

2019-10-30 11:42聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

陸軍今天在台中新社的陸航602旅，舉行UH-60M黑鷹直升機的成軍、以及UH-1H直升機的除役典禮，由司令陳寶餘主持。在典禮開場，由三架UH-1H領隊，率領直升機大編隊（UH-1x3、OH-58Dx6、AH-1Wx6、UH-60Mx6、AH-64Ex6、CH-47SDx2）通過會場上空。隨後一架UH-1H低空飛入現場降落，搭載的6名特戰官兵立刻在機旁擺出警戒姿勢。緊接著一架UH-60M飛入現場降落，UH-1飛行員將飛機上的吊環交給UH-60飛行員，象徵任務移交，薪火相傳。隨即特戰官兵搭上UH-60，飛離現場。

黑鷹系列直升機（含民規版S-70）雖然性能優異，遠超過上一代的UH-1，但也被戲稱「直升機界的勞斯萊斯」，以形容其維保成本高昂。軍方發給媒體的說明資料中也指出，依據美國陸軍1995會計年度的數據，UH-1H每小時的操作成本是209美元，但UH-60L卻達1012美元，將近是前輩的五倍。

從民國59年起，陸航先後使用過125架UH-1H，編號301~425。其中前118架（301~418）是航發中心在台組裝，419~425號機則原屬空軍救護隊，在1986年救護隊接收S-70C之後移交陸軍。空軍救護隊當初購買9架UH-1H「原裝機」，均為美國原廠生產，編號9501~9509，操作期間曾損失2架，移交陸軍時剩下7架。因此國軍總共使用UH-1的總數，是127架。

UH-1H（前）與UH-60M（後）編隊飛行。圖/軍聞社
UH-1H（前）與UH-60M（後）編隊飛行。圖/軍聞社
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軍方也提供美軍1995年的數據，UH-60L的1995年操作成本將近UH-1H五...
軍方也提供美軍1995年的數據，UH-60L的1995年操作成本將近UH-1H五倍。記者徐宇威/攝影
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UH-1H（左）與UH-60M（右）編隊飛行。圖/陸軍司令部
UH-1H（左）與UH-60M（右）編隊飛行。圖/陸軍司令部
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黑鷹直升機陸軍空軍

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