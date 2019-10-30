陸軍UH-1H直升機除役 UH-60M直升機全作戰能力成軍

2019-10-30 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



陸軍「UH-60M直升機全作戰能力成軍暨UH-1H直升機除役典禮」今天上午在台中龍翔由司令陳寶餘上將主持，典禮區宣布成軍令暨除役令、空中部隊校閱、地面部隊校閱。其中，陸軍UH-1H通用運輸直升機正式除役，它在1960年代中期問世，至1976年12月停產。

今天上午國防部邀300多名來賓、官兵代表、眷屬到場觀禮。由司令陳寶餘上將主持，宣布UH-60M直升機成軍令、UH-1H直升機除役令後，接續由陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，採三角基本隊形，區分 UH-1H、OH-58D、AH-1W、UH-60M、AH-64E、CH-47SD等6梯隊、29架次，依序通過閱兵台前方。

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UH-1H直升機除役儀式中，特別安排UH-1H、UH-60M直升機保持穩定滯空高度，並持續向閱兵台前滑行，兩架飛機一前一後，像是前輩帶領後進一樣，宣告黑鷹直升機正式加入陸軍大家庭，並在2架飛機落地後實施任務交替，由UH-1H直升機代表將象徵執行吊掛任務的「U形環」，正式交接給黑鷹直升機代表。

這次除役的陸軍UH-1H通用運輸直升機，在1960年代中期問世，由國航發中心（漢翔）在1969年與貝爾公司簽約，以授權生產方式製造118架UH-1H，首架在1970年12月交機，1972年6月正式投入量產直至1976年12月停產。

國防部表示，陸軍UH-1可執行陸、空聯合作戰及垂直突擊任務的勁旅，它操作輕便、用途廣泛的機種，有「空中計程車」之稱，並採全金屬半硬殼結構機身，有長而窄的機身設計，全機從頭到尾分別是雙座並列式座艙、乘員艙與貨艙、機尾的尾桁。

在乘員艙上方裝有主旋翼，另外機尾設有尾旋翼，該型機裝備有一具T53-L-13發動機，時速最高可達204公里，實用升限3800公尺，最遠航程可達 510公里，是陸軍主要用來擔任空中突擊作戰、物資補給、醫療後送和救援等任務。

另外，UH-1H具備操作與維護簡單的特性，機上可搭載11至14名全副武裝士兵，或6具擔架及1位醫療人員，也可運載1759公斤的物質，根據美國陸軍1995會計年度的紀錄顯示，UH-1H平均飛行1小時僅耗費209美元。

今天安排「UH-1H直升機過水門儀式」，由2輛消防車噴灑水幕形成拱門，UH-1H直升機滯空緩緩滑行通過水門洗禮，象徵讓這架50年的老戰友，通過水門後代表功成身退，正式卸下戎裝，為自己的服役生涯畫下了完美句點。

航特部表示，新成軍的UH-60M直升機採全數位化座艙設計，具備良好的裝載能力與機動性，可支援災害救援及物資運補，戰時亦可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援…等任務，裝設先進的航空電子系統，增強戰地生存能力和性能。