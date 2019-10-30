漢光美軍觀摩團台灣給薪水 一周得花2500萬元

2019-10-30 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國軍漢光演習按例舉行連續5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」。圖為過去兵棋推演情況。圖／軍聞社資料照 分享 facebook

國軍歷年漢光演習都會請美軍觀察團來台評估，所需預算曝光。國防部為明年（109）漢光演習美軍觀察團來台，編列2500萬元預算，但立委質疑，台灣旅行法通過後，美參眾議院要求美國國防部必須提供台灣國防安全上必要協助，且過去邀請美軍現役人員來台，我方並毋須額外支付薪資，要求國防部對美軍觀察團人員盡量以現役人員為主。全案上午通過初審，但併案凍結900萬元，書面報告經同意始得動支。

國軍歷年漢光演習「電腦輔助指揮所演習」，慣例都邀請由美軍退役上將率領的美軍觀摩團抵台觀摩一周，而兵棋推演並非只僅單純在電腦螢幕上實施，負責防衛的國軍現役部隊，在電腦上的戰術作為參數，必須在紅軍狀況下達後，由各地應對的現役基層部隊，實際舉行作戰會議，在主官下達戰術作為後，再由部署在參演部隊的系統操作手，到系統上輸入參數，顯示在聯演中心的兵棋台上，攻防後由戰力比判定部隊的進退勝負。而關鍵的戰術作為，會有美軍觀摩團軍官前進實兵部隊在旁觀察驗證，操演後提出檢討。

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立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年度預算，參謀本部作戰計畫次長室新增「觀摩評估與交流」預算2500萬元。國民黨立委馬文君表示，國防部在年度觀摩交流的評估作業預算中，編列2500萬元提供美軍觀察團來台所需費用，原來預算匡列在作計室，109年改列在訓次室，109年作計室漢光演習預算是否有減少？是否有重覆匡列？

馬文君指出，「台灣旅行法」通過後，美參眾議院要求美國國防部必須提供台灣國防安全上必要協助，而我退輔會主委馮世寬曾公開表示美國評論不見得符合我們的需要，如此我方是否需要花費這麼高經費來請美軍評估？而根據往例，我國請美軍現役軍職人員來台並無須支付其薪資，因此我們現在請來作評估的美方人員，是否盡量以現役為主，以節省預算？

馬文君同時提醒，108年美方國防安全合作局已經換了對台軍售承辦人，要求我方在109年新簽或續約合作案，須先付開辦費或手續費，但過去我方都是簽約後隔年再支付或分年支付，但今年臨時改變作法，國防部要到哪裡找錢？如何應對？

全案最後通過，相關預算併案凍結900萬元，書面報告經同意始得動支。