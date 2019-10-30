搬運砲彈有需求 國軍研發動力外骨骼系統預算初審過關
2019-10-30 10:27
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國防部軍備局109年度耗資4300萬元研發動力外骨骼系統，軍備局長房茂宏今天在立法院表示，美軍海豹部隊已開始使用這項裝備，他舉例，國軍現役M110自走砲砲彈一枚98公斤，需要4人搬運，但只要穿戴這項裝備，1人即可搬運。全案上午通過初審，但凍結500萬元，要求軍備局作出採購與自行研發的成本差異。
立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年預算案，針對肌力外骨骼動力系統計畫研發與驗證。據了解，美軍與共軍均已有相關成品投入部隊使用。
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房茂宏表示，動力外骨骼是參考美軍海豹部隊穿戴單兵身上提供額外負重能力的軍民通用科技，提升單兵肌耐力與負重能力，未來可用於軍事裝備、彈藥的搬運、重機具操作與戰場傷患救助等，提升作戰效益。這項關鍵技術包括動力外骨骼結構、控制技術、續航能力與技術整合，整合產學研設計能力，進行驗證以獲重要參數，突破關鍵技術。
國民黨立委江啟臣質詢表示，國軍是否有動力外骨骼系統的需求？而若美軍已開始使用，這項裝備是一個普遍而成熟的商品，何不直接採購以嘉惠官兵？他認為自行研發恐不符成本考量。房茂宏表示，國軍現役M110自走砲砲彈一枚98公斤需要4人搬運，但只要穿戴這項裝備，1人即可搬運。這是軍民通用科技，軍方發展後，也能通用於民間，而美軍海豹部隊雖已開始使用，但尚未輸出，目前沒有採購管道。
委員會最後決議，肌力外骨骼動力系統計畫研發耗資4300萬元，委員會決議併案凍結500萬，提出書面報告經同意後始得動支。
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