獨／鞏固非洲唯一邦交國 UH-1直升機贈史瓦帝尼

2019-10-29 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



明天（10月30日）陸軍將在台中新社基地，舉行UH-60M黑鷹直升機的全戰力成軍，以及在國軍服役49年的UH-1H直升機除役典禮。陸軍的UH-1H機隊於今年初退出戰備任務，但保留6架維持可飛狀態，預備在正式退役後援贈邦交國，其中包括我國唯一的非洲友邦史瓦帝尼（史瓦濟蘭）王國。由於以往史國未曾用過UH-1H，因此從今年上半年起，史國軍方就派出飛官到台南歸仁的陸軍航訓部，接受換裝訓練。

為鞏固在非洲僅存的邦交國，我方可說下足重本。除了這次援贈直升機，目前史國國王恩史瓦帝三世使用的空中巴士A340專機，也是先前華航的B-18802號機，2015年退役後飛到美國封存，第二年由政府協助史國買下，飛到德國漢堡進行大修，改為私人專機內裝。2018年4月搭配蔡總統前往史國參加國慶大典，A340由德國飛抵史國，正式服役。

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去年6月，恩史瓦帝國王回訪我國，7日曾與蔡總統一起到台中清泉崗，視導漢光34號演習的大規模空降／反空降操演。軍中人士透露，史王訪華前曾經詢問，因為該國是內陸國、沒有海軍，希望能有機會觀賞艦隊的海上操演。但是軍方評估後，認為漢光演習的各項操演流程都早已排定，而且史王在台的行程也很緊湊，無法再擠出一場海上操演，因此只能讓貴賓參觀陸空操演。

國軍從1970年起引進UH-1H直升機，服役於陸軍航空隊與空軍海鷗救護隊，總數達127架，其中118架是由航發中心（漢翔公司前身）在台組裝。隨著逐漸被新機取代，退役的UH-1H也扮演「飛機外交」，在翻修檢整後，援贈給邦交國。由於UH-1是美製直升機，因此我方援贈邦交國，也必須得到美方允可許。

陸軍於今年2月宣布，UH-1H機隊解除戰備，當時公布從2008年以來，已經送出9架給友邦，受贈國包括瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索。今年8月國防部長嚴德發訪問巴拉圭，再度代表政府贈送兩架。