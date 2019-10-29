軍旅留不住西點「明日領袖」？西點軍官再傳大退潮

2019-10-29 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



我國向美軍透過軍購取得西點軍校就讀名額，讓陸軍官校優秀學生考取，從就讀到畢業耗資千萬。而今年上半年，國軍兩位西點軍校畢業的軍官，砲兵江奇峰少校、裝甲兵連于仁少校，先後低調報請退伍離開軍中，服役達法定役期10年即退伍；至今，我國送訓西點軍校前4位男性，包括李武陵、吳致庭、江奇峰、連于仁，服完法定役期前在上尉、少校階即全數退伍，西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校，目前成為國軍自西點軍校畢業還在服現役最資深的軍官。

連于仁與江奇峰這兩位陸官選派至西點軍校深造的優秀軍官，是中正預校92、93年班第一名畢業的績優學生，分別畢業於西點軍校2009、2010年班。尤其連于仁就讀西點機械系航太組時，因苦讀成績優異，曾被西點推薦、獲得由美國「航太科技周刊（AVIATION WEEK）」主辦的2009年美國「明日領袖（Tomorrow’s Leader Award）」桂冠，當時是我國軍校生在美國獲得的最高榮譽，也是首位台灣軍人獲此殊榮。但學業成績優異，似乎不代表軍旅順遂，西點人返台後在國軍部隊的適應力上，需進一步關注。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

自首位西點軍校畢業的李武陵因無心軍旅從上尉階自願退伍後，軍方曾稱未來送訓事前將盡量掌握送訓者接受國軍長留久用的意願，作為送訓美方前資格審查條件之一。目前在軍中服役的西點軍校生，除洪琬婷外，還有今年返國的陳慈裕。而我國目前持續送訓西點軍校，包括徐以樂、李承濂及胡家琪三名男女學生，在美表現優異，一名葉姓女學生則因適應問題退學。

陸軍司令部表示，江奇峰與連于仁兩位少校自西點軍校畢業返國服役後，均依「任官條例」規劃受訓及派職，兩人亦依經管完成相關受訓及連長等重要職務歷練。今（108）年兩人因法定役期期滿提出退伍申請，雖經各級長官約談，但兩員仍以個人生涯規劃為由辦理退伍，陸軍表達尊重，並期勉回歸社會後，將軍中所學發揮長才，蔚為國用。