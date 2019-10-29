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軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

軍旅留不住西點「明日領袖」？西點軍官再傳大退潮

2019-10-29 11:10聯合報 記者洪哲政／即時報導

我國向美軍透過軍購取得西點軍校就讀名額，讓陸軍官校優秀學生考取，從就讀到畢業耗資千萬。而今年上半年，國軍兩位西點軍校畢業的軍官，砲兵江奇峰少校、裝甲兵連于仁少校，先後低調報請退伍離開軍中，服役達法定役期10年即退伍；至今，我國送訓西點軍校前4位男性，包括李武陵、吳致庭、江奇峰、連于仁，服完法定役期前在上尉、少校階即全數退伍，西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校，目前成為國軍自西點軍校畢業還在服現役最資深的軍官。

連于仁與江奇峰這兩位陸官選派至西點軍校深造的優秀軍官，是中正預校92、93年班第一名畢業的績優學生，分別畢業於西點軍校2009、2010年班。尤其連于仁就讀西點機械系航太組時，因苦讀成績優異，曾被西點推薦、獲得由美國「航太科技周刊（AVIATION WEEK）」主辦的2009年美國「明日領袖（Tomorrow’s Leader Award）」桂冠，當時是我國軍校生在美國獲得的最高榮譽，也是首位台灣軍人獲此殊榮。但學業成績優異，似乎不代表軍旅順遂，西點人返台後在國軍部隊的適應力上，需進一步關注。

自首位西點軍校畢業的李武陵因無心軍旅從上尉階自願退伍後，軍方曾稱未來送訓事前將盡量掌握送訓者接受國軍長留久用的意願，作為送訓美方前資格審查條件之一。目前在軍中服役的西點軍校生，除洪琬婷外，還有今年返國的陳慈裕。而我國目前持續送訓西點軍校，包括徐以樂、李承濂及胡家琪三名男女學生，在美表現優異，一名葉姓女學生則因適應問題退學。

陸軍司令部表示，江奇峰與連于仁兩位少校自西點軍校畢業返國服役後，均依「任官條例」規劃受訓及派職，兩人亦依經管完成相關受訓及連長等重要職務歷練。今（108）年兩人因法定役期期滿提出退伍申請，雖經各級長官約談，但兩員仍以個人生涯規劃為由辦理退伍，陸軍表達尊重，並期勉回歸社會後，將軍中所學發揮長才，蔚為國用。

陸軍司令部強調，陸軍針對西點、維吉尼亞、威爾猛、色岱爾等外國軍校畢業及具外語專長人員，除定期召開經管鑑定會議，管制送訓及派職，並實施座談，了解他們在部隊服役現況，均表現穩定正常，深獲各級好評，期許續留軍中發展，建構國軍優質人才，長留久用。

我國目前持續送訓西點軍校，包括徐以樂、李承濂及胡家琪三名男女學生，在美表現優異。...
我國目前持續送訓西點軍校，包括徐以樂、李承濂及胡家琪三名男女學生，在美表現優異。圖／陸軍官校臉書粉絲專頁
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西點軍校國軍陸軍

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