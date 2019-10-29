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立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

裝憲營雲豹甲車通訊器材遺失半年 憲指部法辦失職人員

2019-10-29 11:09聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

憲兵239營執行總統「萬鈞任務」的雲豹甲車，車內通訊裝備離奇失蹤半年，高層經「民意信箱」反應才獲知上情，遭質疑恐影響危急事件時安全撤離部署。憲兵司令部上午表示，這輛一度遺失通訊裝備的雲豹八輪甲車，並非執行萬鈞任務的主要車輛，而是備用車，目前通訊器材已全數找回，不影響各項戰備任務的執行。憲指部將究責失職人員，移送司法調查。

憲兵指揮部上午發出新聞稿表示，憲指部在9月間接獲民意信箱反映，轄屬202指揮部裝步第239營肇生通信裝備短少情事，經編組後勤、督察等部門全面清查，計一般通信零附件的電源供應器、電源轉換器等3類5件物品帳料不符，均為一般商規零附件，無保密及安全顧慮，經檢討肇因 ，是單位實施裝備維保後，未依規定存管及交接所致，憲指部已依規定程序辦理核賠作業。轄屬擔任戰備的萬鈞車輛均依規定值勤，車載裝備均到齊無虞。

憲指部表示，將續依軍品裝備清點結果以及調查事實，秉「嚴懲不貸 ，毋枉毋縱」原則，追究檢討失職人員，並移送司法調查。憲指部將引為案例，教育及要求所屬貫徹後勤維保紀律與裝備存管作為，以為借鑑。

憲指部官員上午透露，憲兵指揮部上月編組督察丶監察系統組成專案小組，前往憲兵239營進行調查及清查，分別在庫房內找到通訊裝備的主體裝備，並在其他處所找到散落的通訊器材零附件，其中有部分附件是在庫房的天花板裡頭找到。

官員說，這輛一度遺失通訊裝備的雲豹八輪甲車，並非執行萬鈞任務的主車，而是備用車，相關通訊器材已全數找回，不影響各項戰備任務的執行。事發原因應是連隊在今年3月進行雲豹車輛的交接時，通訊器材拆下保修之後，並未被裝回去，疑被藏匿在營區各處。

對於通訊裝備今年3月拆下後，一直到今年9月進行營區大清查時找到通訊裝備為止，這輛雲豹甲車長達半年時間沒有通訊裝備，憲兵指揮部表示，已針對這起事件涉及相關人員疏失進行檢討及懲處，並要求所屬單位落實各項裝備的交接及清點。

憲兵裝憲營雲豹甲車。圖／本報資料照
憲兵裝憲營雲豹甲車。圖／本報資料照
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憲兵失蹤雲豹車

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