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立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

新式戰機特別條例三讀 2500億購66架F-16V block70

2019-10-29 10:04聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院院會今天三讀通過《新式戰機採購特別條例》，三讀後將送總統府公告，預計最快11月8日就能邀行政院長蘇貞昌赴院會報告。日前國防部表示，已收到向美採購66架F-16V block70戰機的「發價書草案」，後續將由空軍與美方簽署發價書，預計2023年至2026年就能獲得新機。

今年8月20日，川普政府同意供售66架F-16V block70型戰機，這也是自民國81年我國獲得F-16A/B型戰機以來，我國國防外交重大突破，並是近年規模最大對台軍售案，這次三讀的《新式戰機採購特別條例》是依《預算法》第83條第1款國防緊急設施規定，編列特別預算，以期在符合財政紀律法規範及不排擠年度國防預算下，提升國軍整體空防戰力。

《新式戰機採購特別條例》條文共計六條，重點條文第四條規定預算來源，明定所需經費上限為2500億元，以特別預算編列，預算編列不受《預算法》第二十三條不得充經常支出規定限制。朝野協商共識也加註，經費額度若因匯率變動超過上限，將以總預算方式編列。

另外，第四條之二所需經費來源，得以移用之前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理，其每年度舉借債務額度，不受公共債務法第五條第七項規定限制，中央政府總預算及特別預算在條例實施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數之十五%。

各黨團也提出四項附帶決議，國民黨團附帶決議要求，國防部將這次採購的F16V相關零組件，在我國生產並移轉關鍵技術，並在交機後逐步成立F16機隊亞洲維修中心。親民黨團附帶決議應落實與美方承商，洽談相關零組件應在台生產製造與維修，提昇我國航太科技水準，帶動國防產業發展與商機。

時代力量黨團則附帶決議要求，國防部每年應就新式戰機採購的特別預算編列財源籌措、各項採購項目獲得進度、各項工業合作推動進度、國內承接單位之相應準備，向立法院外交及國防委員會提出專案報告。報告涉及機密部分以機密方式處理。

立法院院會今天三讀通過《新式戰機採購特別條例》，三讀後將送總統府公告，日前國防部...
立法院院會今天三讀通過《新式戰機採購特別條例》，三讀後將送總統府公告，日前國防部表示，已收到向美採購66架F-16V block70戰機的「發價書草案」，後續將由空軍與美方簽署發價書，預計2023年至2026年就能獲得新機。記者／林麗玉攝影
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