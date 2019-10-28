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國防部：涉密者經港澳轉機規定擬納法令修正

2019-10-28 23:15聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部今天表示，將針對中科院涉密人員經香港或澳門轉機規定，訂定更嚴謹的規範，同時審慎納入法令修正。國防部將監督中科院配合辦理。

中科院有15名涉及機密業務的軍文職人員，被披露曾在香港「轉機」，國防部曾解釋，15人並未入境，因此未違反管制規定，沒有涉及國安的問題。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部109年預算案，會中作成決議，除「加強中科院境管措施」外，同時也建議「涉及國家安全及機密人員經香港或澳門轉機存有風險，應予研修」。

對此，國防部表示，依據立法院外交國防委員會召委趙天麟於108年10月16日提案，並經委員會決議，國防部及中科院分別訂定「從事國防事務現職及退離職人員申請進入大陸地區作業規定」及「中科院赴陸管制作業規定」，其中對於申請進入香港或澳門地區，及相關轉機管制，應訂定更為嚴謹的規範，以確保機密維護及從事國防事務人員安全。

國防部表示，將依立法院決議，審慎納入法令修正，並監督中科院配合辦理，以周延港澳過境審查的機制。

中科院。圖/本報資料照片
中科院。圖/本報資料照片
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中科院國防部香港

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