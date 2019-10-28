陸軍新款拖式飛彈車 將具備輕裝甲防護

2019-10-28 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



立院外交國防委員會今天審查109年度國防預算。陸軍在「獵狸」專案下增購美造拖式（TOW）反裝甲飛彈，全案新台幣118億餘元。國民黨立委江綺陳提案指出，本案包括增購100輛悍馬車，但是國軍現已有超過2000輛悍馬車，甚至可以援贈邦交國，顯示有多餘車輛，因此為何又要增購悍馬車？陸軍應該說明。

對此，陸軍參謀長楊海明中將說，發射拖式飛彈的漢馬車是專用車款，與一般運兵的基本款，在底盤設計等方面，有相當大不同。他也指出，這次採購的悍馬拖式飛彈車，是新款的M1167，而非先前的M1045。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

M1167是悍馬家族中，最新一代的拖式飛彈發射車，比起先前M1045的最大改變，是車身（含窗戶）與射手四周，都加裝保護裝甲，可以抵抗輕武器的射擊。M1167在車身中，可以攜帶6枚拖式飛彈。

依據陸軍答覆立委，「獵狸」計畫的發價書已經於7月8日簽署。包括新款的TOW 2B RF無線導引飛彈1240~1700枚、發射器57套、發射車100輛。從車輛的採購數量高於發射器增購數量，顯示部分現役反裝甲部隊也將換用新車。