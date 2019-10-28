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陸軍新款拖式飛彈車 將具備輕裝甲防護

2019-10-28 15:32聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

立院外交國防委員會今天審查109年度國防預算。陸軍在「獵狸」專案下增購美造拖式（TOW）反裝甲飛彈，全案新台幣118億餘元。國民黨立委江綺陳提案指出，本案包括增購100輛悍馬車，但是國軍現已有超過2000輛悍馬車，甚至可以援贈邦交國，顯示有多餘車輛，因此為何又要增購悍馬車？陸軍應該說明。

對此，陸軍參謀長楊海明中將說，發射拖式飛彈的漢馬車是專用車款，與一般運兵的基本款，在底盤設計等方面，有相當大不同。他也指出，這次採購的悍馬拖式飛彈車，是新款的M1167，而非先前的M1045。

M1167是悍馬家族中，最新一代的拖式飛彈發射車，比起先前M1045的最大改變，是車身（含窗戶）與射手四周，都加裝保護裝甲，可以抵抗輕武器的射擊。M1167在車身中，可以攜帶6枚拖式飛彈。

依據陸軍答覆立委，「獵狸」計畫的發價書已經於7月8日簽署。包括新款的TOW 2B RF無線導引飛彈1240~1700枚、發射器57套、發射車100輛。從車輛的採購數量高於發射器增購數量，顯示部分現役反裝甲部隊也將換用新車。

陸軍採購拖式與標槍飛彈的計畫，分別名為「獵狸」與「獵犀」，於107、108年度開始編列，不過109年預算才轉為公開。獵狸計畫要採購1500枚最新款的無線導引版拖式二B飛彈（TOW-2B RF），以及100具發射系統、100輛悍馬車，總價118億餘元，計畫執行至114年

國軍現役的M1045A2拖式飛彈發射車。記者程嘉文/攝影
國軍現役的M1045A2拖式飛彈發射車。記者程嘉文/攝影
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M1167拖式飛彈發射車，車身與射手四周加上裝甲保護。圖/ＡＭ通用汽車官網
M1167拖式飛彈發射車，車身與射手四周加上裝甲保護。圖/ＡＭ通用汽車官網
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飛彈陸軍國軍

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