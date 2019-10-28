M1A2戰車案下月簽發價書 台美合作生產戰車砲
陸軍參謀長楊海明上午在立法院表示，我採購108輛M1A2戰車案，近日可取得發價書（LOA），並在下個月（11月）完成簽署，「簽署沒有問題」。國防部軍備局長房茂宏則表示，全案目前已談妥12項工業合作項目，我方希望美方技轉120公厘戰車彈與戰車砲，進行合作生產。
立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年預算案，國防部長嚴德發親自坐鎮，M1A2戰車採購案首年編列45億元，預算另包括「戰車軍事設施興建工程」，計畫興建戰車模擬器與二級廠。
楊海明表示，台美近期透過美國在台協會與華美會議管道，就M1A2戰車案發價書內容，綿密進行討論，目前已在最終審查階段，我方確定可獲發價書，採購品項與額度會在立法院同意的額度下採購。全案109年度編列45億元，進行戰車籌料生產與裝備籌補。發價書可望下月簽署，工合承諾書計有12項。
房茂宏則表示，M1A2戰車採購案目前已談妥12項工業合作，其中技轉研發有兩個項目，分別是120公厘戰車彈與戰車砲，希望承商釋出技轉，台美合作生產；另有10項是廠級維修項目，從射控底盤到砲塔，含括所有乘載系統，工合項目可作到戰車所有5級翻修能量。他表示，外商已簽署工合承諾書，需求項目與承諾書現已送交經濟部工業局，找外商來談簽署工合協議書。
軍備局報告曾指出，隨同M1A2購入的戰車砲彈，包括戰防榴彈、翼穩脫殼穿甲彈、人員殺傷彈，以及搭配的訓練彈。軍備局已在去年6月函文經濟部工業，要將砲塔（含砲管）等系統，新增入工業合作需求，納入國防工業合作資料庫增訂，以利砲塔、動力及射控系統納入工合技術引進移轉，建立自主維修保養能量。官員指出，引進砲彈生產技術等工業合作，將是我方直接與美國廠商洽談。
國民黨立委馬文君則質詢表示，既然我方可望取得120公厘戰車砲技轉，軍備局還需要自行研發105砲車？房茂宏則說，105砲車屬輪型野戰砲車，是國防自主一部分，機動性高，仍有研發價值。
委員會決議，國民黨立委江啟臣等立委提案將109年度M1A2戰車45億元預算凍結2億5000萬元，待發價書簽署後即可解凍。
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