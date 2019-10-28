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國防部：爭取美國技轉 建立生產120公釐戰車砲能力

2019-10-28 12:18聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

立院外交國防委員會今天繼續審查國防部109年度預算，其中陸軍「銳捷」專案向美國採購M1A2戰車，全案405億元，明年編列45億元。立委江啟臣提案指出，本案的發架書至今尚未簽署，是否能如期獲得仍然有疑義，因此提案凍結10億元，在國防部向立院外交國防委員會報告並同意後，始得動支。經過協商，最後決定凍結2.5億元。

陸軍參謀長楊海明中將指出，本案預計11月可以簽署發價書。在工業合作方面，美方將移轉10項廠級維修技術，未來戰車的五級修護，我方都可以自己進行。制於生產線移轉方面，美方已經同意移轉120公釐主砲的砲彈生產，我方還在向美方爭取，釋出120公釐主砲的制造技術。

M1A2使用的M256戰車砲，最早由德國萊因金屬公司發展，至今仍是西方世界威力最大的戰車砲。由於我方採購的108輛M1A2都是美方庫存現貨，車上本來就已經有主砲。因此我方爭取生產火砲能力，應該是著眼於未來M60A3戰車的性能提升計畫。

美軍M1A2戰車。圖／維基百科
美軍M1A2戰車。圖／維基百科
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國防部陸軍江啟臣

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