國產蜂眼雷達性能優異 但維修費用之高卻讓立委驚愕

2019-10-28 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



陸軍委由中科院研發出「蜂眼雷達」，取代美方向我推薦的AN-MPQ-64哨兵雷達，作為野戰防空主力，目前總共有17套服役，性能獲得好評。但這項國產裝備維修保養價格高昂，未來3年保養預算竟高達9億餘元，引發立委質疑，預算遭凍結2000萬元，要求陸軍作出檢討報告。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部109年預算案，國防部長嚴德發親自坐鎮。中科院研發的蜂眼雷達具有相當好評，但維修費用高昂卻令人咋舌。國民黨立委馬文君表示，蜂眼雷達過去在保固期限內，兩年就要花4億餘元維修，而裝備過保固期後，未來3年維修費高達9億餘元，「合理嗎？」

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馬文君說，裝備甫過保固期，裝備「也算是新的」，保固期限內每套每年維修費用就要1300萬元，「這些裝備10年後要花多少錢維修？」「豈不嚇死人？」立委質疑雷達原先設計是不是有問題？要求提出檢討報告。

針對蜂眼雷達委製修理費過高，陸軍參謀長楊海明表示，陸軍蜂眼雷達總計17套，106到108年已分批過保固，已編列修製費4億餘元，106至107年間還有部分裝備仍在保固期，106年4套、107年10套過保，108年所有裝備都屆期，經計算每年維保預算約2億8000萬元，目前裝備全數妥善。

美方協助我國建立野戰防空系統，在我採購美製復仇者防空飛彈後，曾向我推銷雷神公司所產製的AN-MPQ-64哨兵雷達，鎖定鷹式飛彈汰除後防空飛彈系統的指管鏈，但價格高昂。我方最後委由中科院自力研發，藉由逆向工程研究，研發性能不遜雷神產品的蜂眼雷達系統，系統能導引美製的復仇者防空飛彈系統。