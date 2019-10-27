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大學校園出現閱兵：台南應用科大校慶 ROTC參加

2019-10-27 17:00聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

今天是台南應用科技大學55週年校慶，在慶祝大會中，該校的預備軍官訓練團（ROTC），也穿上制服齊步通過司令台。這是國防部與各校合作成立ROTC以來，首度在民間大學接受校閱。先前今年6月16日陸軍官校95周年校慶時，南亞科大的ROTC學生，也參加了校閱。

國軍自106學年起，與各大學院校合作，推動預備軍官訓練團，加入的學生可以享受學費與生活費補貼，但是每周六與寒暑假必須接受軍訓，畢業後必須服役五年。依據國防部長嚴德發先前對立院的報告，全國已有129所大學院校成立ROTC。

參加ROTC的各大學中，目前有12所學校設立教育訓練中心，台南應用科大是其一。這次參加校慶的ROTC學生連隊100多位學生，來源除了本校之外，也包括鄰近各校加入ROTC的學生，平日就在台南應用科大受訓。

國防部戰略顧問蒲澤春上將今天特別前往台南應用科大，與該校董事長翁廷碩一同校閱學生部隊。學生踏著整齊步伐進場，包括旗隊、指揮官、受校部隊，甚至司令台前的標兵，精神、儀態、動作均十分到位，展現不輸軍校生的架勢。

參加台南應用科大校慶的ROTC學生，列隊通過司令台。圖/軍聞社
參加台南應用科大校慶的ROTC學生，列隊通過司令台。圖/軍聞社
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參加台南應用科大校慶的ROTC學生。圖/軍聞社
參加台南應用科大校慶的ROTC學生。圖/軍聞社
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國防部制服軍訓

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