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撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12聯合報 記者洪哲政／即時報導

太平碼頭興建之初全數資源均需由本島海運供給，當時雇請特殊性能拖船自本島運來基座。...
太平碼頭興建之初全數資源均需由本島海運供給，當時雇請特殊性能拖船自本島運來基座。圖／海巡署
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蔡政府執政之初，因美方關切，對太平島建主權低調以對，並將馬政府派駐在南沙太平島具備武裝、水砲執法優勢的兩艘100噸巡防艇撤回，隨後我在南海仲裁案中太平島被降格為礁，南海主權大敗。蔡政府今顯改弦易輒，不但已耗資數千萬在島上擴建南沙醫院與海巡隊長駐用的新營舍，明年挑戰南海均勢，編列16億4842萬餘元預算案，計畫四年內完成「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，讓「火力、噸位、耐浪力及續航力均較具優勢之100噸級巡防艇常駐太平島」，落實南沙海域巡弋任務。

南沙太平碼頭在馬政府任內完工後，陸續有海巡、海軍巡防艦完成外側船席的泊靠作業，但泊靠與否仍須視季節湧浪而定。海巡署去年耗資2000餘萬元進行計畫評估，除發現碼頭內側水面靜穩度不足外，大型艦若須駛進內側船席，航道上有巨大礁石必須爆破。

而根據預算書計畫內容，新工程雖名為浚深，但內容除為新建4000噸級巡防艦港側航道加深外，還包括為100噸級巡防艇建設避颱強化工程，同時增設多處碼頭岸水油電設施，加裝助導航設施，預算強調工程規模在強化太平島「駐島」與執行巡護任務的能量。

海岸巡防署109年度預算案指出，計畫於109年至112年，4年總經費16億4842萬5千元，辦理「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，109年度將編列983萬7000元，辦理規劃、設計勞務採購相關事宜。

預算案指出，海巡署為打造太平島成為「人道救援、國際運補與科學研究基地」，自109年度起編列預算辦理「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，該計畫擬進行太平島既有碼頭功能的整修與強化作業，主要工程項目包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港側航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程及配合設施工程等，預計111年12月至112年2月進行結算驗收，也就是在下任總統任期卸任前完工。

預算案表示，海巡署為強化南海巡護能量，計畫以火力、噸位、耐浪力及續航力均較具優勢的100噸級巡防艇常駐太平島，以落實南沙海域的巡弋工作。另為落實使太平島成為「人道救援中心」及運補基地之目標，海巡署所提出「籌建海巡艦艇發展計畫」，擬透過優先建置具醫療設備的4000噸級巡防艦，提升維護南海主權與捍衛漁權功能。海巡署也已耗資近6000萬元，在島上興建海巡隊新營舍。

但立法院預算中心提醒，南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫經費近16.5億元，計畫工址離台灣本島約1600公里，而島上無法提供施工資源，初期施工階段規劃全數資源均需由本島海運供給，海上運輸距離長，且近年南沙海域國際情勢詭譎，導致海上運輸風險高。為減少當地施工的不確定性因素及南海聲索國或其他國家影響，導致計畫延宕，海巡署應加強先期規劃階段的國際溝通及風險管理。

南沙太平碼頭在馬政府任內完工後，陸續有海巡、海軍巡防艦完成外側船席的泊靠作業，但...
南沙太平碼頭在馬政府任內完工後，陸續有海巡、海軍巡防艦完成外側船席的泊靠作業，但泊靠與否仍須視季節湧浪而定。海巡署去年耗資2000餘萬元進行計畫評估，除發現碼頭內側水面靜穩度不足外，大型艦若須駛進內側船席，航道上有巨大礁石必須爆破。圖/拮自海巡署影片
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太平島與碼頭俯瞰圖。圖／翻攝Google Earth
太平島與碼頭俯瞰圖。圖／翻攝Google Earth
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海巡署100噸巡防艇。圖／海巡署
海巡署100噸巡防艇。圖／海巡署
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海巡署太平島碼頭2020選舉蔡英文

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