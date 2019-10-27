星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



新加坡與中國大陸本月簽署「國防交流與安全合作協定」，新加坡軍隊與中國人民解放軍未來將正式實施交流，包括部隊互訪、雙邊演習、課程交接與軍艦入港等。我國依例下月將派中將副司令赴新加坡就兩國「星光計畫」洽談續約，確認星國部隊來台裝備人數是否如昔，長期以來兩國低調在台實施各項「『圈三角』操演」，將面臨嚴峻挑戰。國安官員透露，我方除透過在地武官與代表處掌握外，近期也已派團專程赴星聽取簡報，研判只要新加坡部隊赴陸不使用美製裝備，美方不會干預，但未來台星兩軍實施聯合演習層級，恐將有所調整。

對此，國防部今天表示，「沒有評論」。

國安官員透露，台星雙方在台常見的合作演習代號包括「正午」、「頂峰」、「優略勢」、「銀河星」等，由於媒體報導經常披露這些代號，在新加坡要求下，國軍現行對與星光部隊操演計畫文件名稱，對內一律以「◎△」替代操演名，軍內口語唸成「圈三角操演」，代表我對相關操演高度配合保密。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

星光部隊多年來在台與我國陸軍部隊實施操演，陸軍部隊對抗達到師旅級層次，新加坡派遣減員、減裝的旅級部隊，與我進行電腦輔助指揮所對抗性質的操演，不但使用我美製兵棋系統，也熟悉我戰法運用；而星光部隊師旅級演習，除向國軍借用場地、車輛、營舍、戰機外，多半也協調國軍部隊參加配訓。

星光部隊每年分多梯次來台，近年人數超越前人，不論頻密進港的新國軍艦，星光部隊攜入台灣的裝備器材，光從高雄港入關，每年超過1000餘個貨櫃，先前還包括AV-81 Terrex 八輪裝甲車部隊，但自從甲車一度遭中共在港攔截後，不但來台主戰裝備減少，其後更開始衍生「中」星兩國軍事合作議題。

針對中星「國防交流與安全合作協定」，官員透露，我方近期已派先遣團赴星聽取簡報了解實況，慣例下月將由陸軍副司令正式率團赴星，就新年度「星光計畫」合作內容進行議約。而根據我方理解，美方曾高度關切星國此舉，但新加坡赴陸部隊只要不使用美製武器裝備，美方也無從干預，而新加坡本身有大批英製、德製、法製、自製軍備可供訓練操作。