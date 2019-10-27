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星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11聯合報 記者洪哲政／即時報導

新加坡與中國大陸本月簽署「國防交流與安全合作協定」，新加坡軍隊與中國人民解放軍未來將正式實施交流，包括部隊互訪、雙邊演習、課程交接與軍艦入港等。我國依例下月將派中將副司令赴新加坡就兩國「星光計畫」洽談續約，確認星國部隊來台裝備人數是否如昔，長期以來兩國低調在台實施各項「『圈三角』操演」，將面臨嚴峻挑戰。國安官員透露，我方除透過在地武官與代表處掌握外，近期也已派團專程赴星聽取簡報，研判只要新加坡部隊赴陸不使用美製裝備，美方不會干預，但未來台星兩軍實施聯合演習層級，恐將有所調整。

對此，國防部今天表示，「沒有評論」。

國安官員透露，台星雙方在台常見的合作演習代號包括「正午」、「頂峰」、「優略勢」、「銀河星」等，由於媒體報導經常披露這些代號，在新加坡要求下，國軍現行對與星光部隊操演計畫文件名稱，對內一律以「◎△」替代操演名，軍內口語唸成「圈三角操演」，代表我對相關操演高度配合保密。

星光部隊多年來在台與我國陸軍部隊實施操演，陸軍部隊對抗達到師旅級層次，新加坡派遣減員、減裝的旅級部隊，與我進行電腦輔助指揮所對抗性質的操演，不但使用我美製兵棋系統，也熟悉我戰法運用；而星光部隊師旅級演習，除向國軍借用場地、車輛、營舍、戰機外，多半也協調國軍部隊參加配訓。

星光部隊每年分多梯次來台，近年人數超越前人，不論頻密進港的新國軍艦，星光部隊攜入台灣的裝備器材，光從高雄港入關，每年超過1000餘個貨櫃，先前還包括AV-81 Terrex 八輪裝甲車部隊，但自從甲車一度遭中共在港攔截後，不但來台主戰裝備減少，其後更開始衍生「中」星兩國軍事合作議題。

針對中星「國防交流與安全合作協定」，官員透露，我方近期已派先遣團赴星聽取簡報了解實況，慣例下月將由陸軍副司令正式率團赴星，就新年度「星光計畫」合作內容進行議約。而根據我方理解，美方曾高度關切星國此舉，但新加坡赴陸部隊只要不使用美製武器裝備，美方也無從干預，而新加坡本身有大批英製、德製、法製、自製軍備可供訓練操作。

官員指出，新加坡在台演訓，過去均以英文進行參謀作業，但2012年起突然要求全部用中文寫作，包含參謀作業與計畫命令寫作，而所有星光部隊長積極要求幹部，以中文下命令、用中文簡報，顯然為中星聯合軍演作準備；而今年8月新加坡3師第1突擊營（1 Cdo Bn）與中共解放軍南方戰區陸軍司令部（STAC）第74集團軍約240名官兵，共同進行為期10天的聯合軍事演習，星國參演部隊就是在屏東大武營傘訓中心完成傘訓。由於未來中星雙方部隊會有課程「交接」、「互授」，我方對此提高警覺，須進一步了解內容，防患未然，必要時因應情勢調整雙方演習層級與內容。

「『中』新聯合訓練」今年於7月27日至8月5日展開，雙方共同執行城市作戰訓練與快...
「『中』新聯合訓練」今年於7月27日至8月5日展開，雙方共同執行城市作戰訓練與快速降落等科目，而參演的新加坡第3師第一突擊營曾來台受訓，所屬官兵皆在屏東大武營完成傘訓。圖/新加坡陸軍臉書官方粉絲專頁
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新加坡演習星光部隊中共國防部

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