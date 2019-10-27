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星光部隊在台40年 步砲裝部隊北中南整訓

2019-10-27 11:10聯合報 記者洪哲政／即時報導

「星光計畫」是新加坡前總理李光耀於1975年4月間與時任行政院長蔣經國所簽定，讓新加坡武裝部隊步兵、砲兵、裝甲兵與突擊部隊，來台使用我國軍事營區與訓練場，實施作戰訓練，並與我國部隊實施聯合操演，已有40年歷史。

新加坡與中國大陸本月簽署「國防交流與安全合作協定」，新加坡軍隊與中國人民解放軍未來將正式實施交流，包括部隊互訪、雙邊演習、課程交接與軍艦入港等。我國依例下月將派中將副司令赴新加坡就兩國「星光計畫」洽談續約，確認星國部隊來台裝備人數是否如昔。

星國在台北市設有「星光部隊指揮部」，指揮官為上校階，部隊依步兵、砲兵、裝甲性質，分別派往屏東恆春保力山區、雲林縣梅林、斗六砲兵基地、新竹湖口裝甲兵基地施訓，各營內設有星光部隊專用營區。由於新加坡近十年來陸續在澳洲等地方實施訓練，星光部隊來台受訓人數，從早年的萬人規模，縮減到目前每年約三千人左右，如今再與「中國」人民解放軍進行交流，訓場選擇勢必更多。

外界最常「目擊」星光部隊的地點，多在屏東恆春、墾丁一帶，開著「右駕」的軍車、吉普車的士兵極易辨識。星指部所屬的部隊不會直接使用三軍聯訓基地，但都在基地所在的附近鄉鎮如滿洲、車城、恆春、牡丹等地進行操演。而新加坡海軍艦艇，如Endurance class堅忍級戰車登陸艦堅忍號，經常被目擊進出高雄港或左營軍港，運送人員、裝備。

星光部隊在台活動頻繁，也積極經營在地社區關係。而因演訓所需，過去曾多次發生意外，造成傷亡；1992年10月24日星光部隊曾有一架美洲豹運兵直升機，在彰化田中陸軍砲兵基地實施演訓時墜毀，造成7傷；但最嚴重的一次，則是2007年5月11日軍國軍F-5F戰機失事墜毀湖口營區案，事件波及湖口營區內的星光部隊，造成新國軍人2死9傷。

星光部隊參與我軍事演習時，車牌標示與我國軍車完全不同。圖/本報系資料照片
星光部隊參與我軍事演習時，車牌標示與我國軍車完全不同。圖/本報系資料照片
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新加坡星光部隊國軍李光耀蔣經國軍人

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