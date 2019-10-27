海巡4000噸新艦 海鷹反潛機、黑鷹直升機可駐艦
2019-10-27 11:04
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
海巡、空勤、海軍平戰轉換？海巡署表示，海巡籌建新型4000噸級巡防艦，本月即將安放龍骨，而經協商，籌建計畫新造的4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，因此飛行甲板強度也將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C反潛機臨時駐艦為基礎設計規劃。
立法院預算中心表示，海巡署辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費426億512萬3千元，期程107年至116年。據海巡署提供該計畫的6項子計畫預算執行情形，截至108年8月底執行率僅兩成。另為強化三度空間的立體巡防能量，未來應在艦艇設備規劃及建置時審慎評估，以落實計畫效益，並積極與空勤總隊及海軍司令部等相關單位協商，以確保艦載與落艦規劃之遂行。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
海巡署說，曾於今年5月召開落艦及飛行甲板輔降設施研商會議，邀請空中勤務總隊出席共同研商4000噸級巡防艦與黑鷹直升機配合落艦相關需求，並於108年6月至空中勤務總隊第2大隊實地勘查黑鷹直升機機組裝備及相關配置，研討相關落艦需求，以利後續落艦規劃與執行。
海巡署表示，為籌建計畫新造4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，因此飛行甲板強度也將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C反潛機臨時駐艦為基礎設計規劃，於建構期間將協調海軍司令部提供指導並協助相關圖說。
留言