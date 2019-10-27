親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

海巡4000噸新艦 海鷹反潛機、黑鷹直升機可駐艦

2019-10-27 11:04聯合報 記者洪哲政／即時報導

海巡、空勤、海軍平戰轉換？海巡署表示，海巡籌建新型4000噸級巡防艦，本月即將安放龍骨，而經協商，籌建計畫新造的4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，因此飛行甲板強度也將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C反潛機臨時駐艦為基礎設計規劃。

立法院預算中心表示，海巡署辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費426億512萬3千元，期程107年至116年。據海巡署提供該計畫的6項子計畫預算執行情形，截至108年8月底執行率僅兩成。另為強化三度空間的立體巡防能量，未來應在艦艇設備規劃及建置時審慎評估，以落實計畫效益，並積極與空勤總隊及海軍司令部等相關單位協商，以確保艦載與落艦規劃之遂行。

海巡署說，曾於今年5月召開落艦及飛行甲板輔降設施研商會議，邀請空中勤務總隊出席共同研商4000噸級巡防艦與黑鷹直升機配合落艦相關需求，並於108年6月至空中勤務總隊第2大隊實地勘查黑鷹直升機機組裝備及相關配置，研討相關落艦需求，以利後續落艦規劃與執行。

海巡署表示，為籌建計畫新造4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，因此飛行甲板強度也將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C反潛機臨時駐艦為基礎設計規劃，於建構期間將協調海軍司令部提供指導並協助相關圖說。

在海軍派里級艦上的海軍S-70C反潛直升機。記者洪哲政／攝影
在海軍派里級艦上的海軍S-70C反潛直升機。記者洪哲政／攝影
分享

黑鷹直升機海巡署海軍

相關新聞

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

星光部隊在台40年 步砲裝部隊北中南整訓

2019-10-27 11:10

國防部：中科院軍文職人員香港轉機未違管制規定

2019-10-26 00:33

古寧頭戰役70周年 感謝參戰英雄

2019-10-25 23:08

古寧頭戰役70周年 馬英九重回昔日戰場憑弔

2019-10-25 16:57

戰機採購發價書 空軍：待特別預算完成審查後簽署

2019-10-25 00:46

幫海陸與特戰練兵？館長：思考過後決定放棄

2019-10-24 22:26

國防部取得採購66架F-16C/D戰機發價書

2019-10-24 14:09
看更多

熱門文章

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

斥賴清德赴美失言！陳水扁：違背民主價值、精神

2019-10-26 13:15

洪秀柱直搗綠營票倉 黃昏市場拜票蕭淑麗助陣

2019-10-26 17:26

韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12

【即時短評】當年小律師 如今「老大哥」？

2019-10-26 23:26

立法院長夫人今宣布退黨參選立委 丈夫來不來成焦點

2019-10-27 09:41

韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32

交換學生1年費用 韓國瑜：挪前瞻經費500億不夠政府補

2019-10-26 15:05

陳水扁爆「蔡賴配」9月24日確定成局 稱讚這是好牌

2019-10-26 12:45

柯文哲嗆「現在只不過是投靠」 林飛帆反擊

2019-10-26 19:08

遊學補助每年花4千億 陳其邁批韓國瑜：都在想好笑的事

2019-10-26 16:49

高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

2019-10-27 01:41

散布「黑猩猩」監聽謠言？新黨總統參選人楊世光遭查辦

2019-10-26 18:07

劉宥彤對賭劉家昌百萬雞排 柯文哲：不要賭穩贏的

2019-10-26 23:02

故宮南院購票率低遭批 為什麼大英博物館卻可免門票？

2019-10-27 04:03

民眾：澎湖嘉義建海底隧道 韓國瑜這次不敢隨便承諾

2019-10-26 23:09

馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

2019-10-27 03:56

國民黨立委選情分4級評估 近吳人士：起碼50席才及格

2019-10-27 00:32

呂秀蓮總統連署打告急牌 郭倍宏對達標審慎樂觀

2019-10-26 18:04

影／是否選立委仍未鬆口 傅崐萁期待郭台銘當韓閣揆

2019-10-26 15:36

馬英九前來三峽助選掃街 民眾太熱情擠爆市場

2019-10-26 14:21

韓國瑜10月28、29日掃彰化 警配防彈公事包因應

2019-10-26 16:57

徐慶煌競選總部成立 宣布與林岱樺民調僅差7％

2019-10-26 13:52

韓國瑜嗆蔡英文：跳票兩個字要還給她本人

2019-10-27 09:55

吳敦義自排進藍不分區名單 近吳人士：排名參考蘇嘉全

2019-10-26 15:56

蘇起談東亞局勢「比起朝鮮半島台海情勢更不樂觀」

2019-10-26 20:16

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

2019-10-27 08:06

韓國瑜雲林行程昨剛結束 下周將再訪雲林

2019-10-26 13:36

韓國瑜走出同溫層 密集搶攻青年票

2019-10-27 00:03

韓國瑜證實有跟吳敦義討論不分區 要有這些條件才可以

2019-10-27 10:31

不分區提名藍會有黑馬？ 吳敦義傳排第11

2019-10-26 23:34

選戰筆記／搶青年選票 要找回「感人的韓國瑜」

2019-10-27 00:20

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

2019-10-27 11:11

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55

走出同溫層 韓國瑜27日北上與青年對談

2019-10-26 20:21

韓國瑜有條件補助交換生 柯文哲：政策要務實

2019-10-26 20:34

蘇貞昌喊執行死刑 侯友宜：要還被害者公平正義

2019-10-26 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top