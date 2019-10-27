海巡4000噸新艦 海鷹反潛機、黑鷹直升機可駐艦

2019-10-27 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



海巡、空勤、海軍平戰轉換？海巡署表示，海巡籌建新型4000噸級巡防艦，本月即將安放龍骨，而經協商，籌建計畫新造的4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，因此飛行甲板強度也將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C反潛機臨時駐艦為基礎設計規劃。

立法院預算中心表示，海巡署辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費426億512萬3千元，期程107年至116年。據海巡署提供該計畫的6項子計畫預算執行情形，截至108年8月底執行率僅兩成。另為強化三度空間的立體巡防能量，未來應在艦艇設備規劃及建置時審慎評估，以落實計畫效益，並積極與空勤總隊及海軍司令部等相關單位協商，以確保艦載與落艦規劃之遂行。

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海巡署說，曾於今年5月召開落艦及飛行甲板輔降設施研商會議，邀請空中勤務總隊出席共同研商4000噸級巡防艦與黑鷹直升機配合落艦相關需求，並於108年6月至空中勤務總隊第2大隊實地勘查黑鷹直升機機組裝備及相關配置，研討相關落艦需求，以利後續落艦規劃與執行。