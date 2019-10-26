國防部：中科院軍文職人員香港轉機未違管制規定

2019-10-26 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



中科院有15名涉及機密業務的軍文職人員，遭爆「違反規定」過境香港。國防部25日表示，15人只在香港「轉機」，並未入境，因此未違反管制規定，沒有涉及國安的問題。

國防部表示，依據「國家中山科學研究院人員出國及赴大陸地區管制作業規定」，香港、澳門是比照大陸地區，屬於管制申請進入的地區。但依據大陸委員會106年1月26日行文各部會機關之公函，無論從中國大陸機場「入境轉機」或「不入境之過境轉機」，均屬進入大陸地區須予以管制，若僅是過境香港、澳門而未入境，則非屬大陸委員會限制之範圍。

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國防部表示，媒體報導中科院涉密人員過境香港，依中科院規定及大陸委員會函文規範，並未違反管制規定。

國防部說，中科院因應國家機密保護法修正，延長涉密人員出境管制年限，近期辦理重新清查作業，迄108年10月18日已將相關涉密及軍職人員，完成傳輸上線3470人，交由內政部移民署列管，並持續依爾後參與涉密案件實況，以滾動方式檢討管制涉密人員上線。

國防部進一步說，另針對與國軍單位訂定契約，從事國防事務涉及國家機密的個人或民間團體、機構成員，均須由國軍建案單位核定涉密等級，其境管一律依「國防廠商安全管控機制」辦理，並送內政部移民署列管，有關參與國機、國艦國造等相關廠商，均完成簽署保密條款，凡涉及機敏資訊人員，如欲前往大陸、香港、澳門地區，亦均按規定予以管制，以確保國家機密安全。