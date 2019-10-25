戰機採購發價書 空軍：待特別預算完成審查後簽署
2019-10-25 00:46
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部證實我方已取得對美採購66架F-16C/D 70戰機發價書(LOA)，目前正在進行審視。空軍司令部昨天表示，後續待立法院完成特別預算審查後，再辦理發價書簽署作業。
我國向美方採購66架F-16C/D block70戰機，並已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），美國國防安全合作局（DSCA）在今年8月正式公告售我戰機案並知會國會。
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立法院長蘇嘉全昨天下午召集新式戰機採購特別條例草案的黨團協商；與會立委及官員討論後取得共識，全案將於29日送院會處理，希望完成三讀程序。
出席協商的國防部長嚴德發表示，國防部已經收到發價書草案，一定會按照立院特別預算案規範行事，按照期程，在2023年至2026年獲得66架戰機。國防部呼籲立法院朝野支持「新式戰機採購特別條例」編列2500億元特別預算。
空軍司令部也表示，美方已提供發價書草案，刻正確認採購品項，後續待立法院完成特別預算審查後，再辦理發價書簽署作業。
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