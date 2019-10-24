國防部取得採購66架F-16C/D戰機發價書
2019-10-24 14:09
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
據證實，我方已取得對美採購66架F-16C/D戰機發價書(LOA)，目前正在進行審視，國防部呼籲立法院朝野支持「新式戰機採購特別條例」編列2500億元特別預算。
國防部長嚴德發今天前往立法院爭取朝野黨團支持，發價書草案在立法院確定預算後，經研議確認內容後才會與美方簽署。「新式戰機採購特別條例」預計分7年，在115年將66架F-16C/D BLOCK70戰機全數接收。
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行政院曾在「新式戰機採購特別條例草案總說明」指出，中國大陸軍機於108年3月31日蓄意越過海峽中線，壓縮我空域縱深，嚴重威脅我國防安全，預判在116年我空軍現有機隊將漸失優勢，因上必須編列特別預算，方能在最短期間內，籌獲可快速形成空軍戰力的新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備，維持優勢。
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