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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

英國噴火戰機在台中機場閃閃發亮 明早起飛

2019-10-23 14:48聯合報 記者游振昇／台中即時報導

二戰時期英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」今天中午飛抵台中機場，銀色金屬外觀，在太陽下閃閃發亮，從空中進場就很亮眼，軍事迷大砲相機不斷按下快門，噴火式戰機今天在台中機場過夜機坪過夜，明早7點起飛離開台灣，來台一瞬，首次來台，已讓軍事迷驚艷。

噴火戰機今天早上從日本鹿耳島起飛，軍事迷一早就在台中機附近道路等候，有人緊盯官方網站，可看到噴火戰機最新軌跡和飛行現況，螢幕上可看到一架伴飛的飛機隨行，但途中，2架飛機的光點訊號突然不見，讓軍事迷很緊張，10多分鐘後又出現，軍事迷說，雷達可能短暫沒有感應到噴火戰機位置。

今天中午12點25分飛抵台中機場，大批軍迷引頸期待已久，許多人今天早上8點多到台中機場外圍道路，日曬3個多小時，等到戰機拍了6秒畫面，大家說很值得。

噴火戰機今年8月起從英國起飛，在全球展開「最長的飛行」任務，原本預定18日來台，停留在台北松山機場及高雄小港機場。但因天候不佳，目前該戰機改為23日抵台，也取消北高行程，只停留台中機場。

英國二戰時期的噴火式戰機今天飛扺台中機場，機身銀色金屬，在太陽下閃閃發亮。記者游...
英國二戰時期的噴火式戰機今天飛扺台中機場，機身銀色金屬，在太陽下閃閃發亮。記者游振昇／翻攝
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小港機場戰機英國

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