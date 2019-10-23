軍史館古寧頭紀念展 導覽員扯終戰涉辱蔣遭撤換

2019-10-23 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部日前在國軍歷史博物館舉行古寧頭戰役70周年紀念特展開幕儀式。圖／軍聞社 分享 facebook

國防部「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」日前在國軍歷史博物館開幕，現場展出大量戰役歷史影像。場館中的導覽人員遭民眾指控，不但以「終戰」形容二戰中國大陸戰區戰事告段落，甚至拼命吹捧時任福建省政府主席兼廈門警備司令的湯恩伯私人顧問日將根本博，將戰役功勞歸諸日將，醜化戰區最高指揮官蔣中正與守將湯恩伯。國防部聞訊緊急發出糾正、譴責的立場，要求廠商換人。

國防部日前在國軍歷史博物館舉行古寧頭戰役70周年紀念特展開幕，全案預算編列515萬5000元，今年3月間公告招標，以最有利標方式，由集思創意室內裝修有限公司得標。展期自即日起至民國109年3月27日止。陳展內容計區分「引言」、「戰前情勢分析」、「序戰－大嶝島作戰」、「古寧頭戰役」、「登步島戰役」、「戰役的影響」及「省思與展望」等7大展示單元。｜

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一位民眾21日上午前往軍史館參觀特展，他轉述。21日上午他前往軍史館參觀特展，導覽人員在入口處第二塊看板前說明蘇聯進佔東北等二戰歷史時，指大戰「終戰」何時？當時他就疑慮，中華民國在此戰役應是「勝利」，「終戰」是日軍用法，怎麼會這樣介紹？

他進一步聽到，導覽人員向民眾解說時指稱，中國大陸淪陷時，蔣中正曾委託湯恩伯赴日購屋，影射蔣留有後路；而國軍在古寧頭戰役之所以獲勝，則主要是日將根本博獻策，在戰事中幫了大忙。

對此國防部表示，為表彰與緬懷古寧頭戰役暨登步島戰役參戰官兵，接連締創古寧頭與登步島戰役的光榮勝利，不僅鞏固了台海安全，更奠定國家生存發展及繁榮興盛的根基，因此特別舉辦「古寧頭戰役70周年紀念特展」，將當年先烈前賢浴血奮戰，捍衛國家人民所做的犧牲與奉獻告訴國人，並提醒國人要牢記歷史。展出期間，從未偏離此一主題。

國防部說，此次特展是採公開招標辦理採購作業，採購程序均依政府採購法相關規定辦理。而特展導覽內容是由國防部提供，並經教育訓練在案；但廠商駐點王姓導覽人員解說時引用「終戰」等不當表述，是自行增加個人意見，且嚴重偏離主題，國防部除立即糾正、譴責外，已要求廠商立即撤換導覽人員；同時要求廠商確實約束導覽內容，務必契合特展主軸，以彰顯古寧頭戰役的歷史意義。

國防部說，國防部將持續加強廠商駐點導覽人員的解說訓練，並要求其依特展文案及國防部提供的導覽內容，向民眾導覽解說。