海陸女士官射擊拖式飛彈 高呼：命中彈就是爽
2019-10-22 21:17
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國軍月前實施「天馬操演」，由海軍陸戰隊陸戰99旅反裝甲連進行拖式飛彈（TOW2A）實彈射擊。海軍官方臉書粉專今天公布其中一位女性射手當日命中實況，有網友連結當事人反甲連下士曾蕙敏的個人臉書，她上月操演命中後就曾在臉書留言高呼：「命中彈、就是爽 」。
「中華民國海軍」臉書粉絲專頁今天以「天馬銳擊」為題，貼文指出：海軍陸戰隊陸戰九九旅反裝甲連進行拖式飛彈實彈射擊操演，官兵按照程序步驟要領，對靶位實施精準射擊，充分展現陸戰隊勇猛剽悍精神。
貼文披露陸戰隊拖式飛彈車陸續推進至海際靶區就位，進行整備，陸續向海域靶位進行射擊，畫面凝結筒後噴火與飛彈飛行姿態，相當精采，主照使用女性射手畫面。由於海軍臉書粉絲專頁開放網友標註，披露女射手陸戰99旅戰車營反甲連曾蕙敏的身份。
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女下士上月就曾在臉書貼文稱：「肯定，今年命中彈，無怨言，無遺憾了啦 ！命中彈就是爽，射擊當下腳肯定抖起來！」
據了解，天馬操演這批射擊的拖式飛彈屬於TOW2A，配備縱列彈頭，足以穿透爆炸反應裝甲後再穿透900mm均質裝甲。
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