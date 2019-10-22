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空軍檢整驗證部署18年「地對地」雄昇攻陸飛彈

2019-10-22 13:44聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部在109年度預算披露編列4千6百多萬元進行「地對地飛彈18年延壽驗證」，這是軍方首度在公開書表中披露敏感字詞。

國軍地對地飛彈以「特種飛彈」為名，部署在空軍飛彈暨防空指揮部，空軍近年陸續針對早期成軍戰備的攻陸飛彈進行檢整，今年（108）已耗資1億餘元委託中科院完成「雄昇飛彈18年延壽驗證案委製案」與「雄昇飛彈系統裝備維護委製案」。109年度進一步編列4千6百多萬元，委託中科院在明年執行「地對地飛彈18年延壽驗證」。

中科院25年前就曾以天弓二型防空飛彈研改成地對地飛彈。而96台海危機時，當年國軍還沒有任何可執行「源頭反制」的武器裝備，基於共軍導彈威脅，時任參謀總長羅本立當年因此下令要求中山科學研究院，將4枚天弓二型飛彈緊急改造成為地對地戰術飛彈，並前推部署馬祖，稱為「天弓2S」彈。

中科院在民國84年擬定以天弓2型改成對地任務，專案以「3124」代號完成建案、研發、驗證，並順利產製及部署，當時因時程很趕，全案採用天弓飛彈原導控模組及液壓致動器。

此外，中科院也以「雄昇」計畫為名，製造的地對地巡弋飛彈，2010年起以「戟隼專案」生産雄風二E巡弋飛彈（Hsiung Feng IIE, HF-2E），第一代「雄昇」飛彈名在今年預算書已曝光。

天弓二型防空飛彈。圖/中科院
天弓二型防空飛彈。圖/中科院
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空軍雄昇飛彈已部署18年。圖/翻攝108年度國防部預算書
空軍雄昇飛彈已部署18年。圖/翻攝108年度國防部預算書
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