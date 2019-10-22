空軍檢整驗證部署18年「地對地」雄昇攻陸飛彈
2019-10-22 13:44
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部在109年度預算披露編列4千6百多萬元進行「地對地飛彈18年延壽驗證」，這是軍方首度在公開書表中披露敏感字詞。
國軍地對地飛彈以「特種飛彈」為名，部署在空軍飛彈暨防空指揮部，空軍近年陸續針對早期成軍戰備的攻陸飛彈進行檢整，今年（108）已耗資1億餘元委託中科院完成「雄昇飛彈18年延壽驗證案委製案」與「雄昇飛彈系統裝備維護委製案」。109年度進一步編列4千6百多萬元，委託中科院在明年執行「地對地飛彈18年延壽驗證」。
中科院25年前就曾以天弓二型防空飛彈研改成地對地飛彈。而96台海危機時，當年國軍還沒有任何可執行「源頭反制」的武器裝備，基於共軍導彈威脅，時任參謀總長羅本立當年因此下令要求中山科學研究院，將4枚天弓二型飛彈緊急改造成為地對地戰術飛彈，並前推部署馬祖，稱為「天弓2S」彈。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
中科院在民國84年擬定以天弓2型改成對地任務，專案以「3124」代號完成建案、研發、驗證，並順利產製及部署，當時因時程很趕，全案採用天弓飛彈原導控模組及液壓致動器。
此外，中科院也以「雄昇」計畫為名，製造的地對地巡弋飛彈，2010年起以「戟隼專案」生産雄風二E巡弋飛彈（Hsiung Feng IIE, HF-2E），第一代「雄昇」飛彈名在今年預算書已曝光。
留言