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陸軍裝甲586旅士官疑自傷不治 軍方配合檢警調查

2019-10-21 10:32聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

陸軍裝甲586旅上午一名士官疑似墜樓不治，軍方現已配合檢警調查。

586旅目前正在進行國軍「聯合兵種營」編裝測試，軍務繁忙。

陸軍第10軍團指揮部上午表示，所屬586旅沈姓士官於今（21）日清晨被官兵發現倒臥在后里營內大樓外草皮，經送醫急救後，仍宣告不治。單位於案發後，已將現場即時封鎖，並通報地區憲警單位到場處理，以釐清肇因。

第10軍團對此案表達哀痛與不捨，後續除配合司法調查，並將協助家屬辦理治喪等事宜。

陸軍586旅現正進行聯合兵種營編裝測試。圖/軍聞社
陸軍586旅現正進行聯合兵種營編裝測試。圖/軍聞社
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