國防部：美方經研討及現地參訪 已了解我後備制度
2019-10-20 17:35
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部今天指出，美方經與我充分研討及現地參訪後備部隊後，已完全了解我國後備制度。我國後備制度已行之多年，目前符合台澎防衛作戰整體防衛構想所需。
國防部發出新聞稿表示，我國後備制度已行之多年，肆應敵情威脅及考量國內民生經濟發展不斷修正，目前符合台澎防衛作戰整體防衛構想所需，除能達到「立即動員，立即作戰」之要求外，另列管後備軍人每年依時依令報到參加動員召集及訓練，並在漢光演習中共同完成多項戰力驗證，為常備部隊最強而有力的後盾。
國防部說，我國後備軍人概約為230萬人，列管退伍8年內精壯之人力約77萬人，近年轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟之志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，按編實、擴編、軍勤隊作戰需求，概約30餘萬人，其餘40萬人則列為戰耗補充梯隊，其編組及訓練每年均依計畫執行，期末均須完成鑑測合格，其制度與美國的國民兵制度完全不同。
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國防部指出，美方經與我充分研討及現地參訪後備部隊後，已完全瞭解我國後備制度，未曾公開發表「虛有其表，無效戰力」的評估。
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