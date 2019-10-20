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MLB／亞土維再見兩分砲 太空人進軍世界大賽

89歲古寧頭老戰士 在影展遇到70年前的自己

2019-10-20 12:26聯合報 記者洪哲政／即時報導

「古寧頭大捷70周年影像展」昨日在國立台灣圖書館台灣藝文走廊開幕，現場披露陸軍201師601、602團1949年在高雄登艦開赴金門參戰的歷史影像。高齡89歲當年參戰的郭興誠前來與會，意外發現他是展出影像中在烈日下手持步槍操練的青年戰士。

策展人軍事新聞研究會總幹事羅廣仁今在臉書以「寄不出去的邀請卡！找到70年前的影中人」為題貼文指出，中國青年軍協會義工郭興誠是碩果僅存幾位參戰古寧頭戰役的201師老戰士，昨天受邀參加軍事新聞研究會策展主辦的「古寧頭大捷70周年影像展」，意外發現他就是他父親羅超群特寫鏡頭下那位在烈日下手持步槍流汗卻堅忍不移的青年戰士。

羅廣仁說，這就是他籌辦影像展的初衷，達到他藉由影展找到影中人的心願，「太值得了」。

羅廣仁貼文說，郭興誠昨天一早到中和八二三紀念公園內的國立臺灣圖書館參加影像展開幕式，並受邀代表參戰官兵致詞，他聲音宏亮，中氣十足，簡述參戰古寧頭是「陸軍第二百零一師六零一團」，團長劉開瑄，連長朱耀夫，通信連無線電排，當時的他在團指揮所132高地，後來還打過八二三戰役。郭興誠說，現在很多年輕人都不知道古寧頭大捷，應該要多宣揚，不要讓這段光榮歷史被遺忘。

監察院長張博雅與夫婿紀展南醫師19日出席「古寧頭大捷70周年影像展」開幕式，向保...
監察院長張博雅與夫婿紀展南醫師19日出席「古寧頭大捷70周年影像展」開幕式，向保衛臺灣第一戰的英雄致敬。圖/羅廣仁提供
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「古寧頭大捷70周年影像展」昨日在國立台灣圖書館台灣藝文走廊開幕，現場披露陸軍2...
「古寧頭大捷70周年影像展」昨日在國立台灣圖書館台灣藝文走廊開幕，現場披露陸軍201師601、602團1949年在高雄登艦開赴金門參戰的歷史影像。高齡89歲當年參戰的郭興誠（左）前來與會，意外發現他是展出影像中在烈日下手持步槍操練的青年戰士。圖/羅廣仁提供
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青年國立臺灣圖書館陸軍
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