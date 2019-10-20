89歲古寧頭老戰士 在影展遇到70年前的自己

2019-10-20 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



「古寧頭大捷70周年影像展」昨日在國立台灣圖書館台灣藝文走廊開幕，現場披露陸軍201師601、602團1949年在高雄登艦開赴金門參戰的歷史影像。高齡89歲當年參戰的郭興誠前來與會，意外發現他是展出影像中在烈日下手持步槍操練的青年戰士。

策展人軍事新聞研究會總幹事羅廣仁今在臉書以「寄不出去的邀請卡！找到70年前的影中人」為題貼文指出，中國青年軍協會義工郭興誠是碩果僅存幾位參戰古寧頭戰役的201師老戰士，昨天受邀參加軍事新聞研究會策展主辦的「古寧頭大捷70周年影像展」，意外發現他就是他父親羅超群特寫鏡頭下那位在烈日下手持步槍流汗卻堅忍不移的青年戰士。

羅廣仁說，這就是他籌辦影像展的初衷，達到他藉由影展找到影中人的心願，「太值得了」。

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