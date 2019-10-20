台美「永平」、「永靖」專案 美軍評估國軍建軍近十年
美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James F. Moriarty）目前率領AIT軍事組人員在台訪問，據稱此行目的在深入了解國軍後備動員、訓練與管理能量，傳是為落實執行美國「2019會計年度國防授權法案」（2019 NDAA）指示而來。但據國安官員披露，台、美兩國國防部近十年來，以「永平」與「永靖」專案為名，由美軍持續評估我建軍與用兵，美軍確長期對我國後備部隊「虛有其表」不能苟同，批評為「無效戰力」。
對此，國防部表示，台、美雙方各項軍事交流密切，相關細節不便說明。而國軍後備戰力主力概約30餘萬人，能於動員編成後實施臨戰訓練，維繫部隊持續戰力；國防部已從訓練場地、訓練時程及相關法令配套，審慎完成評估研究，期由各個層面提升國軍後備戰力，以符合台澎防衛作戰需求。
面對立法院預算中心提示國軍後備教召未落實召訓，立委日前在國會詢及美方質疑我募兵戰力「訓不出合格步槍兵」時，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬公開反駁稱：「美國人的批評我們不見得要聽，我們有自己的策略」，讓外界關注台美軍事交流氣氛與現況。
外傳莫健此行專為評估我後備戰力而來，是為執行美國「2019會計年度國防授權法案」第1257條的A項指示：「美國國防部長應該與台灣有關部門協調，對台灣的軍事力量，特别是台灣的後備動員能力進行全面評估。」國防部整評室上周也在立法院披露，國防部編列千餘萬元預算，台美國防部明年將共同合作，由美軍以實戰角度評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。而莫健此行AIT也披露是率領軍事組來台，台美軍事交流浮上枱面。
但國安官員指出，AIT軍事組評估我各軍戰力並非第一次，台美「永平」與「永靖」專案執行期間已長達近10年，美軍對我國建軍與用兵，持續進行評估與建議，我方參酌美方評估，但確實不見得照單全收，會依據我國資源與現況進行調整。而美軍藉由台美原本既有的軍事交流案，經過適切包裝改名後，即可對美國會的授權法案作出交代。
官員指出，美軍長久以來認為我國後備部隊編成虛有其表，甚至多次直接批評為無效戰力，但軍方始終不願面對，每每均以動員教召達編率接近100%，回應外界批評與質疑，美軍不能苟同。某區後備指揮部教召達標率雖都在95%以上，但實際上下令動員數是幾乎160%以上，其中超過三分之一的後備軍人，接獲教召通知後，多用盡藉口申請核免以逃避召訓。
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