國安局動用軍方預備金 新購警備車大軍護總統參選人
國安局辦理第15任總統、副總統候選人安全維護工作，各組隨扈即將於11月成軍。因應政情變化，「各界投入第15任總統、副總統選舉意願升高」，國安局今年將原安維基本編組3組，擴增為5組及1組預備編組，並因此動用國防部所屬單位預算第一預備金1億1220萬8千元，增購各型警備車輛24輛、通資訊器材及設備，投資特種勤務運用維持。當今藍綠對決格局的選戰任務，總計專案維安任務新購大小車輛將達63輛。
立法院外交及國防委員會明日（21日）將審查109年度國家安全局收支公開及機密部分預算。立法院預算中心披露，為辦理第15任總統、副總統大選安維任務，國安局108年度原規劃以基本編組3組購置第15任總統、副總統大選安維任務所需各式車輛計39輛，包含各款警備車30輛、重型機車6輛及警備貨車3輛，並於108年度預算中編列5883萬元，決標款為5020萬9千元。
預算中心進一步表示，但因各界投入第15任總統、副總統選舉意願升高，原安維基本編組3組的規劃內容已不符工作變化實需，國安局因此調整安維基本編組為5組及1組預備編組，並於108年7月12日經行政院主計總處同意，動支國防部第一預備金1億1220萬8千元，增購24輛警備車、通資訊器材及設備與特種勤務運用維持。
由於國安局在109年度還計畫為情報支援工作所需，計畫採購4輛公務預算高達696萬元。預算中心提醒，國安局為總統選舉安全維護任務動支第一預備金額度中，已包含增購各款警備車20輛及重型機車4輛，計需3438萬元；合計國安局為第15任總統、副總統大選安維任務，108年度規劃購置各式警備車53輛及重型機車10輛，購置預算高達9321萬元，而相關車輛在任務結束後，部分會由國安局留用作為公務車，建議將部分總統維安車輛在任務結束後用作情報工作用車，省下696萬元預算。
預算中心進一步說，國安局雖已說明因選舉安維任務所購置車輛在任務結束後，「將優先提供新任總統、副總統警衛室與卸任總統、副總統警衛組使用，部分汰除車輛，將由本局車輛管理單位統籌檢討運用或辦理移撥」。但調查國安局為第12任至第14任總統、副總統警衛室及安全維護工作分別購置52輛、49輛及50輛車，其中就分別有13輛、7輛及5輛目前留置國安局局本部作為一般公務車輛使用。
預算中心披露，至今年目前為止，國安局108年底各款公務車、旅行車及禮賓車已達43輛，若加上國安局108年度動支國防部第一預備金所增購的24輛警備車，待明(109)年大選結束後，恐有為數頗多車輛將留置國安局局本部運用。
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