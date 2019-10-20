陸軍買戰車拗贏美方獲首波降價 發價書月底到手下月簽

2019-10-20 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



陸軍以「銳捷專案」為名於109年度預算案中編列405億元採購108輛M1A2T型艾布蘭戰車與附屬裝備彈藥，面對美方提供高達600億元的品項裝備，陸軍已與美方協商完成首波降價，本月底即可取得發價書 (LOA)，希望在11月完成簽署。據了解，陸軍目前仍決定以原框列的原價進行採購，除108輛戰車總數不變外，部分後勤與彈藥將疏散到爾後各年度作業維持費中後續採購，而原先計畫採購戰車隊專屬的M1070A1拖板車與M88A2裝甲救濟車，恐將面臨減量。

根據美國國防安全合作署發布資訊，美除售我108輛M1A2T戰車外，還包括122挺M2克萊斯勒機槍、216挺M240機槍、108套AN／PSN-13A防禦先進（SAASM）的全球定位系統（GPS）接收器（DAGR）、14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1重型設備運輸車與拖車。此外，108套AN／PSN-13A防禦先進（SAASM）的全球定位系統（GPS）接收器（DAGR）與彈藥、後勤補保等。

美方軍備人士日前放話，指我國戰車案因計畫減項減量採購，採購內容需要調整協商，M1A2案的發價書預計要到年底才能簽。但官員反駁聲稱，陸軍8月起就密集與美方斡旋，除完成首波降價措施外，本月底就能取得發價書，規劃11月完成簽署。但軍方在發價書尚未到手前，不便對外說明降價實際額度，協商也仍在推進中。

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