古寧頭影展披露70年前「小蜜蜂」 戰士帶「它」參戰

2019-10-20 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



「古寧頭大捷70周年影像展」昨日在國立台灣圖書館台灣藝文走廊開幕，現場披露陸軍201師601、602團1949年在高雄登艦開赴金門參戰的歷史黑白影像。策展人軍事新聞研究會總幹事羅廣仁持有父親羅超群這批底片多年，日前為展覽放大照片檢視，發現趣味細節。大軍前往現高雄新濱碼頭的行軍途程中，路旁有等候大軍以推車販賣西瓜和甘蔗的小販，堪稱70年前的「小蜜蜂」，部隊隨即派人當街買辦；而比對部隊登艦照，真有一大捆甘蔗被帶上軍艦，聊慰準備投入戰場新兵的情緒。

青年軍201師當年有在台灣接受孫立人將軍在鳳山整訓的7000名新兵，1949年9月調防金門，10月25日凌晨在古寧頭灘岸遭遇夜襲登陸的共軍，為保衛台灣第一戰立下首功。孫立人攝影官羅超群當年在「白色恐怖」壓力，保存下這些因「孫案」而不見容當局的歷史影像。其子羅廣仁將這些塵封超過一甲子的底片重新顯影，策畫影展，紀念古寧頭大捷70年。

「古寧頭大捷70周年影像展」昨日開幕，包括監察院長張博雅、前陸軍司令陳鎮湘等多位高階退將都親自出席，聽取羅廣仁現場介紹展出的卅餘幀歷史影像。高齡89歲、當年參戰的通訊兵郭興誠也騎著自行車來與會，現場見到極近是他年輕時的士兵獨照，他取下照片在現場覆誦他當年在陸軍201師601團參戰的種種：「團長劉開瑄、連長朱耀夫，通信連無線電排，當時的我在團指揮所132高地，還打過823戰役」。

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羅廣仁向張博雅等人介紹時特別指出，這些大角度的廣景黑白照片，經放大仔細檢視後，在照片一角發現不少趣味細節。201師在高雄登船前，大軍行進前往碼頭途中，出現有販賣西瓜與甘蔗的小販在行進路線旁等候，行列整齊的行軍隊伍外，真有制服軍人正在作採購貌；而他比對部隊登艦後的照片，真有一大捆甘蔗被帶上船。

進一步檢視影像，這些小販都是推著人力輪車「機動」在行軍路線上守候，烈日當空，現場無任何遮蔭，顯然是專作準備上戰場部隊生意而來，堪稱是70年前的小蜜蜂；而參戰部隊也沒有太嚴肅，顯然立即派人出列買辦，將水果帶上船。而披露影像還包括參戰官兵行列走過高雄市政府現址的影像，今昔對照，對當年台灣冷戰時空尤有感懷。