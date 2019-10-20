陸軍版國艦國造 籌建配備30鏈砲與剌針飛彈新海龍快艇
2019-10-20 09:39
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國安高層決議，陸軍也將投入「國艦國造」行列，將建案為駐防金、馬、澎外島的兩棲偵察營「海龍部隊」全面換裝新式快艇，同時研擬在快艇上配備30鏈砲與剌針防空飛彈，並規畫前進部署至防區無人島水域，強化外島不對稱作戰與聯合特攻戰力。
對此，國防部說，國防部依敵情威脅、整體防衛構想，持續檢討未來兵力結構及武器裝備需求，凡屬有利強化國軍戰力的建案，都會納入中、長程兵力整建規劃，並視預算獲得狀況，陸續推動。
國防部長嚴德發昨日（19）視導駐防澎湖的兩棲偵察營。軍聞社報導，他代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵辛勞，勉勵幹部落實官兵生活照顧，靈活運用戰術戰法，發揮不對稱作戰效果，打造堅強可恃的國防戰力。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
澎湖是台美軍事交流熱點，駐澎兩棲偵察營與美國海豹部隊分隊，每年會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper），美軍派遣完整建制編組來台擔任教官，指導海龍部隊實施水域最新反恐特戰作為訓練，同時評估我方特戰部隊能量。對於海龍部隊沒有專用港口，無法快速出海，提出建議。
自民進黨執政後，一反馬政府時期對外島兩棲偵察營低調保守的作風，國防部積極依美軍建議強化外島兩棲偵搜營戰力，並開放媒體採訪。3年前先以2000萬元預算，評估在外離島建設海龍部隊專用港口的可行性，今年進一步分別以2億6500萬9066元、1億6931萬6463元預算，在金門與澎湖新建兩棲偵察營快艇專用港勤設施。
據悉，由於國內具備建造特勤快艇能量，陸軍研議建案，檢討金馬澎兩棲偵察營服役多年的「海龍快艇」與「成功艇」等主戰裝備，籌建換裝新式快艇。高層決定，兩棲營新式快艇籌建案，新快艇武器載台評估案，須納入30鏈砲與剌針防針飛彈，配合「一專多能」訓練，讓海龍快艇在防區水域發揮最大戰備功能，同時令金馬澎兩棲營重新規劃支援各島的準則與戰術，便於防區水域前進部署。
留言