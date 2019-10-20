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陸軍版國艦國造 籌建配備30鏈砲與剌針飛彈新海龍快艇

2019-10-20 09:39聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國安高層決議，陸軍也將投入「國艦國造」行列，將建案為駐防金、馬、澎外島的兩棲偵察營「海龍部隊」全面換裝新式快艇，同時研擬在快艇上配備30鏈砲與剌針防空飛彈，並規畫前進部署至防區無人島水域，強化外島不對稱作戰與聯合特攻戰力。

對此，國防部說，國防部依敵情威脅、整體防衛構想，持續檢討未來兵力結構及武器裝備需求，凡屬有利強化國軍戰力的建案，都會納入中、長程兵力整建規劃，並視預算獲得狀況，陸續推動。

國防部長嚴德發昨日（19）視導駐防澎湖的兩棲偵察營。軍聞社報導，他代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵辛勞，勉勵幹部落實官兵生活照顧，靈活運用戰術戰法，發揮不對稱作戰效果，打造堅強可恃的國防戰力。

澎湖是台美軍事交流熱點，駐澎兩棲偵察營與美國海豹部隊分隊，每年會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper），美軍派遣完整建制編組來台擔任教官，指導海龍部隊實施水域最新反恐特戰作為訓練，同時評估我方特戰部隊能量。對於海龍部隊沒有專用港口，無法快速出海，提出建議。

民進黨執政後，一反馬政府時期對外島兩棲偵察營低調保守的作風，國防部積極依美軍建議強化外島兩棲偵搜營戰力，並開放媒體採訪。3年前先以2000萬元預算，評估在外離島建設海龍部隊專用港口的可行性，今年進一步分別以2億6500萬9066元、1億6931萬6463元預算，在金門與澎湖新建兩棲偵察營快艇專用港勤設施。

據悉，由於國內具備建造特勤快艇能量，陸軍研議建案，檢討金馬澎兩棲偵察營服役多年的「海龍快艇」與「成功艇」等主戰裝備，籌建換裝新式快艇。高層決定，兩棲營新式快艇籌建案，新快艇武器載台評估案，須納入30鏈砲與剌針防針飛彈，配合「一專多能」訓練，讓海龍快艇在防區水域發揮最大戰備功能，同時令金馬澎兩棲營重新規劃支援各島的準則與戰術，便於防區水域前進部署。

國防部長嚴德發昨日（19）視導駐防澎湖的兩棲偵察營。軍聞社報導，他要求部隊靈活運...
國防部長嚴德發昨日（19）視導駐防澎湖的兩棲偵察營。軍聞社報導，他要求部隊靈活運用戰術戰法，發揮不對稱作戰效果，打造堅強可恃的國防戰力。圖/軍聞社
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金馬澎兩棲偵察營「海龍快艇」(如圖)等主戰裝備已服役多年，陸軍籌建換裝新式快艇，...
金馬澎兩棲偵察營「海龍快艇」(如圖)等主戰裝備已服役多年，陸軍籌建換裝新式快艇，高層下令研擬在快艇上配備30鏈砲與剌針防空飛彈。圖/軍聞社
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澎湖國防部美軍飛彈特戰反恐民進黨國軍
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