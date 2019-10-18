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噴火式戰機明抵台 台北、高雄都看得到

2019-10-18 15:17聯合報 記者蔡晉宇／台北即時報導

一架曾經參加第二次世界大戰的英國「噴火」（Spitfire）骨董戰鬥機，從8月起進行環球之旅，明天上午將抵達台北松山機場，預計21日再飛往高雄小港機場，讓台灣民眾一睹二戰時期傳奇戰機丰采。

這次執行環球飛行的噴火式，是一架噴火9型，1943年10月交機，皇家空軍的序號是MJ271，執行過51次作戰任務，曾被德軍高砲擊傷。戰後本機被移交給荷蘭空軍，退役後曾經歷數間博物館轉售，2016年被英國的Boultbee飛行學校購得，並將其修復至可飛行狀態，英國民航註冊編號是G-IRTY。此次執行環球飛行的兩名飛行員，就是該校的創辦者Matt Jones與Steve Brooks。

在二次大戰的著名戰機中，噴火向來以線條流暢優美著稱，包括尖端圓弧型的機翼，提供了優異的升力與低阻力，不過也造成加工難度高、需要較多的製造工時。

「噴火」這個怪名字，原意是指個性激烈、亢奮的女性。超級馬林的母公司維克斯-阿姆斯壯（Vickers-Armstrong）的董事麥克連爵士（Sir Robert McLean），以女兒的綽號「小噴火」命名。雖然超級馬林的總設計師密契爾（R. J. Mitchell）十分不喜歡，但他不久就因癌症英年早逝，「噴火」也就成為新機的名稱。

英國駐台代表處日前也在官方臉書，宣傳噴火式即將來台消息。圖/英國代表處臉書
英國駐台代表處日前也在官方臉書，宣傳噴火式即將來台消息。圖/英國代表處臉書
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