噴火式戰機明抵台 台北、高雄都看得到

2019-10-18 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



一架曾經參加第二次世界大戰的英國「噴火」（Spitfire）骨董戰鬥機，從8月起進行環球之旅，明天上午將抵達台北松山機場，預計21日再飛往高雄小港機場，讓台灣民眾一睹二戰時期傳奇戰機丰采。

這次執行環球飛行的噴火式，是一架噴火9型，1943年10月交機，皇家空軍的序號是MJ271，執行過51次作戰任務，曾被德軍高砲擊傷。戰後本機被移交給荷蘭空軍，退役後曾經歷數間博物館轉售，2016年被英國的Boultbee飛行學校購得，並將其修復至可飛行狀態，英國民航註冊編號是G-IRTY。此次執行環球飛行的兩名飛行員，就是該校的創辦者Matt Jones與Steve Brooks。

在二次大戰的著名戰機中，噴火向來以線條流暢優美著稱，包括尖端圓弧型的機翼，提供了優異的升力與低阻力，不過也造成加工難度高、需要較多的製造工時。

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