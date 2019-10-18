搜尋幕後／2大關鍵 讓黑盒子重見天日

勵進研究船很可能是協助打撈黑盒子的秘密武器。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

少校何子雨所駕駛失事墜海的幻象戰機飛行紀錄器「黑盒子」，事發至今已近兩年時間，還能成功尋獲「黑盒子」，怎麼辦到的？空軍知情人士透露，這當中有兩大關鍵因素，分別是九月時委請了專業單位國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心協助，與使用了「貝葉斯搜索方法」，兩者相輔相成，終讓黑盒子重見天日。

空軍在事發後，原先委請業者進行打撈作業，但經過一年多搜尋，僅在去年十二月於台灣北部海域約百公里，深度約一百多米處尋獲部分殘骸。今年九月，空軍委請海科中心重啟打撈作業，空軍知情人士表示，海科中心擁有多項全新海洋研究設備，再搭配水下無人載具和聲納系統，都對提升搜尋效率有所幫助。

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軍方人士也透露，本次打撈作業用上「貝葉斯搜索方法」，也是能成功尋獲黑盒子的助力之一；這是一套透過數學、統計運算，來推測失蹤物範圍的理論，透過運算能得出在一個區域內搜索成功的概率分布，便於從最高機率處開始依序搜尋。

空軍軍史作家王立楨補充，早在一九六○年代，美國的美創公司就曾用此一搜尋方法成功尋獲美國海軍失蹤的蠍子號核子潛艇殘骸；二○一一年初，美創公司同樣運用了「貝葉斯搜索方法」，僅花了一周時間，就在深海中找到過去兩年來各方苦尋未果的法航四四七號班機黑盒子。

海科中心在這次協助軍方打撈黑盒子立下戰功，也因此聲名大噪。海科中心成立於二○○八年，發展重點是建置海洋科技研究的核心設施及技術團隊，支援學術活動與執行政府部門交付的任務，並成為培育台灣海洋科技人才的重要平台，主要停泊於高雄港的勵進研究船擁有先進設備，很可能是協助打撈黑盒子的秘密武器。

耗資八點九億的勵進研究船，由新加坡造船公司打造，去年五月正式啟用，是海科中心的主要研究基地。據了解，勵進研究船上有兩種設備：側掃聲納和多音束聲納，可深入探測大範圍的海洋，甚至可看到海底地形的起伏。

側掃聲納是一種水下探勘儀器，利用聲波反射原理來提供海床水平影像，可對海床做大範圍區域的探測調查。包括海床地貌描繪、海床沉積物性質辨別，以及水中目標物搜尋等水下工作，側掃聲納均扮演關鍵角色。