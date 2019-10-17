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影／國防部製作古寧頭戰歌動畫 刻畫國軍俘獲共軍畫面

2019-10-17 18:31聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部國軍歷史文物館明日將舉辦「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」，國防部製作古寧頭紀念歌與動畫，歌詞裡「金門之熊，固守於灘頭，砲聲隆隆隆」描述70年前國軍的「灘岸殲敵」實況，並將國軍在戰役中俘獲共軍畫面刻畫出來。「海上長城不是虛構，我們就是那英雄」。

國防部表示，古寧頭戰役是共軍企圖進犯台灣的前哨戰，駐守在金門的國軍官兵將士用命，在民國38年10月25日歷經56小時的浴血奮戰，殲敵數千，餘全數俘虜。這一場戰役的勝利，不僅是軍事上的勝利，更激勵民心士氣，也粉碎共軍大規模登陸作戰的企圖。

國防部說，部長嚴德發因明天赴立法院備詢無法主持開幕儀式，今日上午特別前往視導陳展準備情形。國防部表示，國防部除明日在國軍歷史文物館舉辦紀念特展，此外還運用了動畫的技術，將古寧頭戰史館陳展八幅戰畫「動起來」，今日透過國防部臉書公布。

國防部說，動畫是由吳涵芸、洪秀貴、王聖廷三名士官負責製作。國防部指出，為了讓年輕世代對發生在70年前攸關國家安全的重要戰爭有感，跳脫不同以往傳統歷史畫面的模式，三名士官決定仿效故宮清明上河圖，運用動畫科技結合戰畫，描繪出國軍奮勇抵禦侵略的堅定戰志，更讓國人知道「國軍承諾永不變質」。配樂則是知名創作家楊維夫於103年為紀念古寧頭戰役65周年時所創作。

古寧頭戰歌詞：「我佇立在那古寧頭，弟兄們你在何處守候，蒼蒼藍天，碧水悠悠，海風呼嘯中可否聽到我心痛。古寧頭，古戰場，遙望著遠方，同胞情深，如柳根樣，柳根長在碧血旁。金門之熊，固守於灘頭，砲聲隆隆隆，神鬼在怒吼，英勇的戰士向前衝，哪怕敵人前來攻。南北夾擊，陷敵於窟窿，火光四射，照亮於夜空，海上長城不是虛構我們就是那英雄」。

國防部國軍歷史文物館明日將舉辦「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」，國防部製...
國防部國軍歷史文物館明日將舉辦「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」，國防部製作古寧頭紀念歌與動畫，並將國軍在戰役中俘獲共軍畫面刻畫出來。圖拮自國防部影片
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國防部國軍歷史文物館明日將舉辦「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」，國防部製...
國防部國軍歷史文物館明日將舉辦「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」，國防部製作古寧頭紀念歌與動畫，歌詞裡「金門之熊，固守於灘頭，砲聲隆隆隆」描述70年前國軍的「灘岸殲敵」實況。圖拮自國防部影片
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國防部國軍動畫
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