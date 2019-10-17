空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」
2019-10-17 14:49
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
空軍少校何子雨駕駛的幻象戰機2017年11月7日於台灣北部海域失事墜海，空軍持續進行人機打撈作業，在兩年前就已掌握訊號下，空軍司令部今證實已尋獲飛行紀錄器「黑盒子」，將在最短時間內送回原廠判讀，釐清幻象戰機失事真相。
空軍司令部在2017年11月7日幻象戰機失事當天，立即組成「1107專案」，持續進行失事飛行員何子雨及戰機機體殘骸的搜救與打撈作業，已陸續在去年尋獲部分機體零件，失蹤的飛官何子雨今年才演訓殉職判定死亡，今年3月29日將其衣冠安葬於碧潭空軍烈士公墓。
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空軍「1107專案」並未解散，仍然持續進行搜尋及打撈作業，空軍今年9月重新委請專業單位，在失事海域進行海下物體打撈作業，獲得進展。
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